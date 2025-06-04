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Facidan dönüldü: Sigarayla açtığı tanker kapağı bomba gibi patladı

Gaziantep'te bir işçinin ağzında sigara ile açmaya çalıştığı tanker kapağı bomba gibi patladı. İşçi metrelerce yükseklikten savrularak yere düşerek ağır yaralandı. Patlama anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o anlar...

IHA4 Haziran 2025 Çarşamba 12:34 - Güncelleme:
Facidan dönüldü: Sigarayla açtığı tanker kapağı bomba gibi patladı
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Olay, dün sabah saatlerinde Nizip Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Asnobel isimli ayçiçek yağı fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, Bekir A. (27) isimli işçi, kendisine ait tankerin kapaklarını temizlik yapmak üzere açmaya başladı. Bekir A., ağzında sigara ile tankerin son kapağını açtıktan sonra bilinmeyen bir nedenle büyük bir patlama meydana geldi.

METRELERCE YÜKSEKLİKTEN YERE DÜŞTÜ

Tanker kapağının bomba gibi patlama ve işçinin metrelerce savrularak yere düşme anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Düşme ve vücudundaki yanıklar nedeniyle ağır yaralanan işçi, önce Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, durumunun ağırlaşması üzerine de Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi devam eden işçinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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