Olay, dün sabah saatlerinde Nizip Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Asnobel isimli ayçiçek yağı fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, Bekir A. (27) isimli işçi, kendisine ait tankerin kapaklarını temizlik yapmak üzere açmaya başladı. Bekir A., ağzında sigara ile tankerin son kapağını açtıktan sonra bilinmeyen bir nedenle büyük bir patlama meydana geldi.

METRELERCE YÜKSEKLİKTEN YERE DÜŞTÜ

Tanker kapağının bomba gibi patlama ve işçinin metrelerce savrularak yere düşme anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Düşme ve vücudundaki yanıklar nedeniyle ağır yaralanan işçi, önce Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, durumunun ağırlaşması üzerine de Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi devam eden işçinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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