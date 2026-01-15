Fahiş aidatlar TBMM gündeminde: Hak kayıplarına son

Komisyon, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu başkanlığında toplandı.

Karaismailoğlu, deprem riskine dikkati çekerek teklifte yapı güvenliğinin artırılması, kaçak ve denetimsiz yapılaşmanın önlenmesi, yangın güvenliğine ilişkin denetim ve yaptırım mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik hükümler yer aldığını kaydetti.

"Kanun teklifinde, riskli alanlar ve ağır hasar görme tehlikesi bulunan yapıların tespit edilerek, bilimsel normlara uygun, sağlıklı ve güvenli yaşam çevrelerinin oluşturulmasına yönelik iyileştirme ve yenileme süreçlerine ilişkin hükümler öngörülüyor." diyen Karaismailoğlu, bunun yanında kat mülkiyeti ve kooperatifler mevzuatında yapılan değişikliklerle, toplu yapılarda karşılaşılan yönetsel sorunların giderilmesine ve kooperatif ortaklarının da mağduriyet yaşamamasına yönelik düzenlemelere yer verildiğini bildirdi.



Komisyon Başkanı Karaismailoğlu, "Yine aynı şekilde 2B alanlarına ilişkin olarak da başvuru ve ödeme süresini kaçıran vatandaşlarımıza yeniden imkan tanınması amaçlanmaktadır." diye konuştu.

Karaismailoğlu, kanun teklifinin 14 farklı yasa ile bir KHK'de değişiklik veya düzenleme içerdiğini anlattı.

- YEŞİLDAL: "(DEPREM) ÖNLEMLERDE DİNAMİK BİR YAKLAŞIMIN BENİMSENMESİ ZORUNLU HALE GELMİŞTİR"

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, düzenlemenin içeriğine ilişkin bilgiler paylaştı.

Türkiye'nin deprem kuşağında olduğuna dikkati çeken Yeşildal, "Zemin yapısı, mevcut yapılaşma durumu, olası can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi için alınacak önlemlerde dinamik bir yaklaşımın benimsenmesi zorunlu hale gelmiştir. Yine riskli alanlar ile yıkılma ve ağır hasar gören tehlikesi bulunan riskli yapıların belirlenerek uygun, sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulmasına yönelik iyileştirme ve yenileme çalışmalarının yapılması da önem arz etmektedir. Bu hususlar dikkate alınarak mevcut yapı stokunun güçlendirilmesi için bazı politik düzenlemeler yapılırken, diğer taraftan kaçak yapılaşmanın önüne geçilebilmesi için bazı yaptırımlar öngörülmüştür." ifadelerini kullandı.

Yeşildal, teklifle yangın güvenliğinin sağlanması için kontrol, denetim ve yaptırım mekanizmalarının geliştirilmesini de hedeflediklerini belirtti.

Düzenlemeyle Kooperatifler Kanunu'nda değişikliğe gidildiğini aktaran Yeşildal, böylece vatandaşların mağduriyet yaşamalarının önüne geçmek istediklerini kaydetti.

AK Parti'li Yeşildal, Toplu Konut Kanunu'nda da düzenleme yaptıklarına işaret ederek, "TOKİ tarafından yapılan sözleşmelerde elektronik ortamda kimlik doğrulanması yapılabilmesi, TOKİ'nin doğrudan mirasçılık vergisi talep edebilmesi, TOKİ'nin her türlü dava ve icra işlemlerinde bazı vergi ve harçlardan muaf tutulması ve sosyal konut alanı içerisinde bulunan yerlerde sürecin daha verimli ve hızlı şekilde yürütülmesi amacıyla veya acele kamulaştırma yapılabilmesi düzenlenmiştir." şeklinde konuştu.

Komisyonda daha sonra kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.