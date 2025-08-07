Ticaret Bakanlığı, 2025 yılının ilk 7 aylık dönemine ilişkin piyasa denetim bilançosunu açıkladı.

Ocak-Temmuz ayları arasında yürütülen kapsamlı denetimlerde, yaklaşık 331 bin firma ve 20 milyon ürün incelendi. Bu süreçte 1 milyar 751 milyon 962 bin TL tutarında idari para cezası uygulandı.

Bakanlığa bağlı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde; otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyumculuk, fahiş fiyat ve haksız ticari uygulamalar başta olmak üzere 68 bin 448 kişi ve işletme denetlendi. Bu denetimlerde aykırı uygulamalarda bulunan 2 bin 792 kişi ya da kuruluşa toplam 713 milyon 533 bin TL ceza kesildi.

EN FAZLA CEZA HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR VE ÖDEME SÜRELERİNE

En fazla ceza, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamında 290 milyon TL olarak uygulanırken; fahiş fiyat denetimlerinden 254 milyon TL, otomotiv sektöründen ise 85 milyon TL'lik ceza tahsil edildi.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetlerde ise 18 bin 649 işletme denetlenmiş; tüketici sözleşmeleri, reklam uygulamaları ve ürün güvenliği başlıklarında toplam 357 milyon 295 bin TL ceza uygulandı. En yüksek ceza, ön ödemeli konut ve mesafeli satışlar gibi tüketici sözleşmelerinden kaynaklandı.

REKABET KURUMU'NDAN 168 FİRMAYA 5,8 MİLYAR TL'LİK CEZA

İl bazında yürütülen denetimler kapsamında, 81 ildeki Ticaret İl Müdürlükleri tarafından toplam 244 bin 381 firma denetlendi. 51 bin 877 firmaya aykırılıklar nedeniyle toplam 681 milyon 133 bin TL ceza kesildi. Özellikle İstanbul, Ankara ve Antalya gibi büyükşehirlerde milyonlarca ürün kontrol altına alındı.

Ayrıca Rekabet Kurumu, 2025'in ilk 7 ayında 168 firmaya rekabet ihlalleri nedeniyle 5 milyar 845 milyon TL'lik idari para cezası uyguladı. Cezalar en çok gıda, sigorta, finans, inşaat ve kimya sektörlerinde yoğunlaştı.

Bakanlık, denetimlerin yılın geri kalanında da aynı kararlılıkla süreceğini belirterek, "Haksız kazanca, piyasa dengesini bozan eylemlere ve tüketici haklarını ihlal eden her türlü girişime karşı tavizsiz mücadelemiz sürecektir" açıklamasında bulundu.