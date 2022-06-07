Fahiş fiyat veren işletmeci nitelikli dolandırıcılık suçundan hapis cezası aldı

Yargıtay 15. Ceza Dairesi, bir restoranda Japon turiste fahiş hesap çıkaran işletmeciye, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan verilen hapis cezasını onadı.

İstanbul Bakırköy'de, 2017'de bir restoranda yemek yiyen Japon turiste, 3 bin 100 liralık hesap geldi.

Hesabı ödemek zorunda kalan turist, daha sonra restoran işletmecisinden şikayetçi oldu.

"Hileli eylemlerle haksız menfaat temin ettiği" iddia edilen restoran işletmecisi hakkında dava açıldı.

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan restoran işletmecisi, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan hapis cezası aldı. Yerel Mahkemenin gerekçesinde, sanığın, "müşterinin turist olmasından faydalanarak kendisine haksız menfaat temin ettiği; yabancı uyruklu, ülke koşullarında yeme içme fiyatlarını bilmeyen ve meramını anlatmakta zorluk çeken turistin fahiş tutardaki bu hesabı ödemek zorunda kaldığı" belirtildi.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya, Yargıtay 15. Ceza Dairesine geldi. Daire, yerel mahkemenin kararını onadı.

Dairenin gerekçesinde, adisyon ve fatura düzenleme saatine göre, turistin restoranda kalma süresinde, adisyonda yazılı yiyecekleri yemesinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Gerekçede, sanık hakkında, "müşterinin turist olmasından faydalanarak, restoranda kalış süresine göre yeme içme bedeli olarak harcanması mümkün olmayan 3 bin 100 lira hesap çıkararak kendisine haksız menfaat temin ettiği; yabancı uyruklu, ülke koşullarında yeme içme fiyatlarını bilmeyen ve meramını anlatmakta zorluk çeken kişinin fahiş tutardaki bu hesabı ödemek zorunda kaldığı" gerekçeleriyle verilen mahkumiyet hükmünde bir isabetsizlik görülmediği kaydedildi.

Daire, sanık savunmaları, müşteki beyanı, fatura ve adisyon fişleri ile dosya kapsamı itibarıyla sanığın üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olduğuna hükmetti.