İletişim Başkanı Altun, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield ile görüştü

03 Haziran 2020 Çarşamba 17:58 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 18:03

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield ile telefonda görüştü. Görüşmede, TRT World başta olmak üzere Türk medya kuruluşlarının çalışanlarına yönelik saldırılarla ilgili endişeler paylaşıldı.



İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Amerika Birleşik Devletleri’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

Görüşmede TRT World başta olmak üzere Türk medya kuruluşlarının çalışanlarına yönelik saldırılarla ilgili endişeler paylaşılmış; ABD yönetiminin yaşanan hadiselerden üzüntü duyduğu ve konunun takipçisi olacağına dair güvence alınmıştır.

İletişim Başkanı Altun, demokrasilerde barışçıl protestonun meşru bir hak, şiddetin ise her zaman gayrımeşru olduğunu yeniden teyit ederek, ABD’de yaşanan şiddet olaylarına hem FETÖ’nün hem de Suriye’de PKK-YPG terör örgütüyle birlikte hareket eden ANTIFA adlı grubun destek verdiğinin altını çizmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti, daha önce çeşitli vesilelerle FETÖ ve PKK-YPG terör örgütleri konusunda dostane şekilde uyardığı dostumuz ve NATO müttefikimiz ABD ile tüm terör örgütleriyle mücadele noktasında yakın işbirliğini sürdürmektedir."