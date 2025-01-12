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Fahrettin Altun: Anadolu Ajansı, habercilikte titizliği ve özverisiyle örnek oldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Anadolu Ajansının ABD'deki orman yangınlarıyla ilgili haberleri en doğru, hızlı ve etkin şekilde duyuran medya kuruluşlarından biri olduğunu belirtti.

AA12 Ocak 2025 Pazar 17:50 - Güncelleme:
Fahrettin Altun: Anadolu Ajansı, habercilikte titizliği ve özverisiyle örnek oldu
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Altun, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde devam eden orman yangınlarının dünya gündeminin üst sıralarındaki yerini koruduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu süreçte ulusal ve uluslararası kamuoyunu en doğru, hızlı ve etkin şekilde bilgilendiren medya kuruluşlarından biri de Anadolu Ajansı olmuştur. Tüm dünya ve Türkiye kamuoyu gelişmeleri Anadolu Ajansından takip etmiş, bu durum bizler ve Türk haberciliği adına gurur vesilesi olmuştur. Orman yangınları hakkında anbean bilgi sağlayarak kamuoyunu doğru bilgilendirme ve yönlendirme sorumluluğunu başarıyla yerine getiren, habercilik faaliyetlerinde titizlik ve özveriye önemli bir örnek teşkil eden çalışmalara imza atan Anadolu Ajansımızı, muhabirlerini ve çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum. Anadolu Ajansının başarılarının devamını diliyorum."

Altun, Kaliforniya'daki orman yangınlarından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

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