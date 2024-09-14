İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Eylül 2024 Cumartesi / 11 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9008
  • EURO
    37,6352
  • ALTIN
    2809.65
  • BIST100
    9685.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Fahrettin Altun, Ayşenur ile ilgili İngilizce mesaj paylaştı: İsrail'in hesap verme zamanı çoktan gelmiştir
Güncel

Fahrettin Altun, Ayşenur ile ilgili İngilizce mesaj paylaştı: İsrail'in hesap verme zamanı çoktan gelmiştir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail askerleri tarafından şehit edilen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi ile ilgili İngilizce mesaj paylaştı. Altın mesajında, 'Ayşenur'un şehit edilmesi, İsrail'in cezasız kalan hareketlerinin son örneği' dedi.

14 Eylül 2024 Cumartesi 19:05 - Güncelleme:
Fahrettin Altun, Ayşenur ile ilgili İngilizce mesaj paylaştı: İsrail'in hesap verme zamanı çoktan gelmiştir
ABONE OL

Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileyen Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk hükümeti olarak sorumluların adalet önüne çıkarılması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Ayşenur'un İsrail işgalini ifşa etmek ve bu işgale direnmek için kendi hayatını riske atan cesur bir kişi olduğunun altını çizen Altun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türk hükümeti olarak sorumluların adalet önüne çıkarılması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İsrail, Filistin halkına uyguladığı acımasız işgale karşı sesini yükseltenleri susturmak için Ayşenur'u hedef aldı. Hükümetimiz halihazırda bir soruşturma başlattı. Aynı zamanda uluslararası bir soruşturma çağrısında da bulunuyoruz. Ayşenur'un şehit edilmesi, İsrail'in cezasız kalan hareketlerinin en son örneğidir. İsrail'in hesap verme zamanı çoktan gelmiştir.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.