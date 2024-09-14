Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileyen Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk hükümeti olarak sorumluların adalet önüne çıkarılması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.



With a heavy heart, we have sent Aysenur Ezgi Eygi to her last journey. May God accept her martyrdom. I offer my sincerest condolences to her family and loved ones. As the Turkish government, we will do everything in our power to bring those responsible to justice.



Aysenur was a... — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) September 14, 2024

Ayşenur'un İsrail işgalini ifşa etmek ve bu işgale direnmek için kendi hayatını riske atan cesur bir kişi olduğunun altını çizen Altun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türk hükümeti olarak sorumluların adalet önüne çıkarılması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İsrail, Filistin halkına uyguladığı acımasız işgale karşı sesini yükseltenleri susturmak için Ayşenur'u hedef aldı. Hükümetimiz halihazırda bir soruşturma başlattı. Aynı zamanda uluslararası bir soruşturma çağrısında da bulunuyoruz. Ayşenur'un şehit edilmesi, İsrail'in cezasız kalan hareketlerinin en son örneğidir. İsrail'in hesap verme zamanı çoktan gelmiştir.