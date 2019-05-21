Altun'dan Ara Güler Sergisi paylaşımı

Fahrettin Altun foto muhabiri Ara Güler'in eserlerinin yer aldığı sergiyle ilgili paylaşımda bulundu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, geçen yıl hayatını kaybeden fotoğraf sanatçısı ve foto muhabiri Ara Güler'in eserlerinin yer aldığı sergiyle ilgili paylaşımda bulundu