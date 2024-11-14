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Güncel

Fahrettin Altun paylaştı: Katar ile medya ve iletişim alanında işbirliği mutabakatı imzalandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye ile Katar arasında imzalanan 'Medya ve İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nın hayırlı olmasını diledi. Bu anlaşmanın, ülkeler arasında bilgi ve deneyim alışverişini artırması hedefleniyor.

AA14 Kasım 2024 Perşembe 18:02 - Güncelleme:
Fahrettin Altun paylaştı: Katar ile medya ve iletişim alanında işbirliği mutabakatı imzalandı
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Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları ifade etti:

"Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Sayın Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin huzurlarında, Katar Devlet Bakanı Mohammed bin Abdülaziz Al-Khulaifi ile Medya ve İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladık.

Ülkelerimiz arasında medya ve iletişim alanlarında bilgi ve deneyim alışverişini daha da artırmayı amaçladığımız bu mutabakat zaptının hayırlı olmasını diliyorum."

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