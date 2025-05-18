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Fahrettin Altun, Suriyeli Bakan Mustafa ile görüştü: İşbirliği her alanda genişliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye Enformasyon Bakanı Hamza el Mustafa ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, medya ve iletişim alanında işbirliğinin devam edeceğini vurguladı.

AA18 Mayıs 2025 Pazar 00:24 - Güncelleme:
Fahrettin Altun, Suriyeli Bakan Mustafa ile görüştü: İşbirliği her alanda genişliyor
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye Enformasyon Bakanı değerli kardeşim Hamza el Mustafa'yla gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmemizde de ifade ettiğimiz üzere, dost kardeş Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Her alanda olduğu gibi medya ve iletişim alanında da Suriye ile yakın ilişki ve işbirliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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