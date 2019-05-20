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Fahrettin Altun: Türkiye'nin politika ve tezlerini Amerikalılara anlatacağız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, 21-24 Mayıs'ta ABD'de düzenlenecek 'Turkey-US Relations: Same Origin/New Vision' başlıklı seri panellerle ilgili paylaşımda bulundu.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, 21-24 Mayıs'ta ABD'de düzenlenecek "Turkey-US Relations: Same Origin/New Vision" başlıklı seri panellerle ilgili paylaşımda bulundu.

Prof. Dr. Altun, Twitter hesabından yaptığı bilgilendirmede, Başkanlık olarak tüm dünyada etkin kamu diplomasisi hedefiyle gerekçekleştirecekleri panellerle Türkiye'nin politika ve tezlerini Amerikalılara doğrudan anlatacaklarını ve iki ülke ilişkilerini değerlendirecekleri paneller gerçekleştireceklerini belirtti.

Washington'da ABD Temsilciler Meclisi'nde düzenleyecekleri panele bizzat Kongre üyelerinin katılacak olmasının ayrı bir önem arz ettiğini vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"New York'ta Harvard Club'taki panelimizde de siyaset, akademi, düşünce kuruluşu, sivil toplum ve medya temsilcilerini ağırlayacağız. Ayrıca hem Temsilciler Meclisi üyeleriyle yapacağımız birebir görüşmeler hem de farklı toplum kesimlerinden kanaat önderleriyle bir araya geleceğimiz toplantılarla verimli bir program olacağına inanıyoruz."

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