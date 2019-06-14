Fahrettin Altun: Yeni Akit Gazetesi haber müdürüne yapılan saldırıyı kınıyoruz Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’a yapılan saldırıyı kınıyoruz. Şiddet hiçbir koşulda tasvip edilemez. Konunun takipçisiyiz. Herkes bilmelidir ki bu saldırının failleri adalet önünde hesap verecektir.' dedi.