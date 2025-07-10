Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, TİHEK Başkanlığına, ikinci başkanlığına ve üyeliklerine atama yapıldı.

Buna göre, Fahrettin Altun TİHEK Başkanlığına, Muhammet Ecevit Carti ikinci başkanlığa, Dilek Ertürk, Fatma Çınar, Erol Gökdöl, Melahat Demir Aydın, Selma Öztürk Pınar, Tayyip Uçar, Evren Başar, Ömer Çelen ve Selami Açan TİHEK üyeliğine getirildi.

FAHRETTİN ALTUN: KIYMETLİ KARDEŞİM PROF. DR. BURHANETTİN DURAN'A ÇALIŞMALARINDA ÜSTÜN BAŞARILAR DİLİYORUM

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla TİHEK Başkanlığına atanan Fahrettin Altun'dan atama sonrası ilk açıklama geldi. Altun, şunları kaydetti:

25 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle başladığım ve yaklaşık 7 yıldır sürdürdüğüm Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla ayrılmış bulunuyorum.

Bu görevi bana tevdi eden, güvenen ve desteğini bir gün dahi esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyor, görevim süresince hep yanımda hissettiğim aileme, Türkiye İletişim Modeli'nin inşası sürecinde hep birlikte emek verdiğimiz çalışma arkadaşlarıma ve hakikat mücadelesinin yılmaz neferleri olan tüm medya mensuplarına canıgönülden teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini devralan Dışişleri Bakan Yardımcımız, kıymetli kardeşim Prof. Dr. Burhanettin Duran'a çalışmalarında üstün başarılar diliyorum. Kendisiyle uzun yıllar omuz omuza çalıştık, Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği büyük ve güçlü Türkiye mücadelesinde birlikte varlık gösterdik. Görevi kendisine devretmiş olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Son olarak, şahsımı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığı görevine layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyor, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu'muzun tüm üyelerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum.

25 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle başladığım ve yaklaşık 7 yıldır sürdürdüğüm Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla ayrılmış bulunuyorum.



Bu görevi bana tevdi eden, güvenen ve desteğini bir gün dahi... — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 9, 2025

7 YILDA STRATEJİK İLETİŞİM VE KRİZ YÖNETİMİ

Fahrettin Altun, 25 Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olarak atandı.

Yaklaşık 7 yıldır yürüttüğü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevi süresince kamu diplomasisi, stratejik iletişim ve kriz yönetimi alanlarında çalışmalara imza atan Altun'un öncülüğünde, Türkiye'nin uluslararası alanda itibarını artırmak amacıyla kamu diplomasisi faaliyetleri yoğun şekilde koordine edildi.

Dezenformasyon, kara propaganda, siber savaşlar, dijital zorbalık ve hibrit tehditlere karşı etkin mücadele çalışmaları yürütülürken, kamusal iletişim ve stratejik iletişim alanlarında politikalar belirlendi.

Bu kapsamda, dünyanın dört bir yanında düzenlenen "Stratcom Public Forum" panelleri, eğitim programları ve akademik işbirlikleriyle küresel iletişim ağları güçlendirildi, yerli ve yabancı basın mensuplarına yönelik programlar düzenlendi, Türkiye'nin uluslararası alanda tanıtımını hedefleyen organizasyonlara ev sahipliği yapıldı.

Salgın, Rusya-Ukrayna Savaşı ile tahıl krizi, düzensiz göç, yabancı düşmanlığı, BM Reformu gibi bölgesel ve küresel meselelerle ilgili çok sayıda yayın hazırlayan, panel ve konferans gerçekleştiren Başkanlık, New York'taki Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü gibi Türkiye'nin değerlerini dünyaya tanıtmak için de çeşitli etkinlikler ve projeleri hayata geçirdi.

Yaklaşık 7 yıllık başkanlığında Altun'un koordinesinde İletişim Başkanlığı 350'ye yakın panel, sempozyum, konferans düzenledi, 650'ye yakın basılı, kamuya açık eser, 10 binden fazla devlet kurumlarına yönelik hizmet içi basılı çalışma hazırladı. 27 ilde Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri gerçekleştirildi.

Uluslararası güvenlik ve terörle mücadele alanında hazırlanan belgeseller, referans yayınlar, konferans ve toplantılarla hem muhataplara hem de küresel kamuoyuna Türkiye'nin bu meselelere ilişkin tutum ve politikaları anlatıldı, bu çerçevede 2023'te 21 ülkeden 63 konuşmacının katıldığı İstanbul Güvenlik Forumu düzenlendi.

Altun'un döneminde ayrıca Basın Kartı Yönetmeliği güncellendi. Basın mensuplarında aranacak kriterler yeniden belirlenirken, iptal gerekçeleri netleştirildi.

TÜRKİYE İLETİŞİM MODELİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca gerçekleştirilen en önemli çalışmalardan biri de Türkiye İletişim Modeli oldu.

Dış politika, ekonomi, kültür ve sanat, turizm, sanayi, teknoloji, eğitim gibi birçok alanda Türkiye'nin potansiyelini göz önünde bulunduran ve bunu dünyaya tanıtmayı önceleyen, hakikati merkezine koyan, yenilikçi ve proaktif bir iletişim stratejisi olan Türkiye İletişim Modeli'yle sadece Türkiye değil, tüm insanlığın ortak faydasının gözetilmesi, modelin Yeni Türkiye'nin vizyonunun, dinamizminin ve küresel liderlik iddiasının da bir yansıması olması amaçlanıyor.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ

Başkanlık bünyesinde kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla 2022'de Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) oluşturuldu. Merkez, hem yurt içi hem de uluslararası düzeyde dezenformasyonun toplum üzerindeki zararlarını en aza indirmeyi hedefleyen çalışmalar yürüttü, paneller organize etti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında sosyal medyada yapılan dezenformasyon kampanyalarının önüne geçen DMM, İsrail'in sosyal medyadaki propaganda hesaplarından paylaşılan asılsız iddiaları, gerçekler ve somut kanıtlarla çürüttü, Suriye'de, Azerbaycan'da, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaşanan gelişmelerin doğru şekilde topluma duyurulmasını sağladı.

2022'de her hafta "Dezenformasyon Bülteni" yayımlamaya ve o hafta tespit edilen yalan haberleri ve doğrularını kamuoyuyla paylaşmaya başlayan DMM, Türkiye'de yaşanan afetlerde toplumun resmi kaynaklardan hızlı ve doğru şekilde bilgilendirilmesine aracı oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından hem arama kurtarma sürecine destek olmak hem de vatandaşların yaralarını sarmak için kurumlararası iletişim koordinasyonu İletişim Başkanlığınca yapıldı.

Merkez, bugüne kadar 180 bülten yayınladı.

CİMER MOBİL UYGULAMASI HİZMETE SUNULDU

Altun'un görev süresinde ayrıca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ile kamu-devlet arasındaki iletişimin etkin hale getirilmesi için de kapsamlı çalışmalar yürütüldü.

Vatandaşların talep ve önerilerini daha hızlı ve kolay iletebilmeleri amacıyla geliştirilen CİMER mobil uygulaması, sesli asistan desteği ve yapay zeka tabanlı çözümleriyle hizmete sunuldu.

Başkanlıkta, stratejik iletişim alanında kurumsal bir vizyon oluşturulması amacıyla "Ulusal Kamu Diplomasisi Strateji Belgesi ve Eylem Planı" hazırlandı.

FETÖ İLE MÜCADELE

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadelenin önemini, FETÖ'nün karanlık yüzünü tüm dünyaya göstermek için de yayınlar ve dijital içerikler oluşturdu.

Bu kapsamda, FETÖ tehlikesine karşı küresel toplumu uyarmak ve bilinçlendirmek için "The Network" belgeseli hazırlandı. Başkanlık, her yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerin ulusal ve uluslararası koordinasyonunu da üstlendi.

Ayrıca PKK/YPG gibi terör örgütlerinin bölgesel ve küresel güvenlik açısından büyük bir tehdit olduğunu anlatan videolar ve bilgilendirici yayınlar uluslararası kamuoyuyla paylaşıldı.

HELLO TÜRKİYE

İletişim Başkanlığınca Ocak 2022'de küresel "Hello Türkiye" kampanyası başlatıldı. Uluslararası alanda söylem birliğinin sağlanması ve ülkenin özgün kimliğini yansıtan "Türkiye" markasının güçlendirilmesi amacıyla başlatılan kampanya kapsamında, Mayıs 2022'de Türkiye Marka Ofisi kuruldu.

2023 yılında Başkanlığın 5. yılı vesilesiyle yayımlanan "Türkiye İletişim Modeli Hakikatin Peşinde 5 Yıl" adlı kitapta, stratejik iletişim süreçleri, ulusal ve uluslararası organizasyonlar ile 70'ten fazla panel, konferans ve 20'yi aşkın basılı yayın yer aldı.

Kitapta yer alan "Odak" bölümlerinde Karabağ'ın özgürleştirilmesinden 15 Temmuz'a, sınır ötesi operasyonlardan sosyal ağ haritasına kadar pek çok olayla ilgili özel iletişim süreçleri detaylandırıldı, önemli meydan okumalar karşısında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının aldığı pozisyon ve gerçekleştirdiği faaliyetler anlatıldı.

CUMHURİYET'İN 100. YILI ETKİNLİKLERİ

Altun'un görev süresinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Cumhuriyet'in 100. yılının "Türkiye Yüzyılı"na yaraşacak şekilde coşkuyla kutlanması amacıyla yurt genelinde ve yurt dışında etkinlikler düzenlendi.

Etkinliklerde "Türkiye Yüzyılı" vurgusuyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana geçen bir asır boyunca hayata geçirilen devrim niteliğindeki atılımlara yer verildi.

Türkiye'nin sağlıktan eğitime, teknolojiden savunma sanayine, dış politikadan kültür ve sanata kadar birçok alanda ivmelenen başarısı duyuruldu.