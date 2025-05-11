İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mayıs 2025 Pazar / 14 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,7786
  • EURO
    43,8944
  • ALTIN
    4143.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Fahrettin Altun'dan ''Anneler Günü'' mesajı: Bir ülkenin anneleri ne kadar mutluysa çocuklar da o kadar mutlu olur
Güncel

Fahrettin Altun'dan ''Anneler Günü'' mesajı: Bir ülkenin anneleri ne kadar mutluysa çocuklar da o kadar mutlu olur

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Anneler Günü' dolayısıyla videolu mesaj paylaştı. Altun, 'Bir ülkenin anneleri ne kadar mutlu olursa, inanın çocukları da o kadar mutlu olur. Bütün annelerin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum.' dedi.

AA11 Mayıs 2025 Pazar 15:49 - Güncelleme:
Fahrettin Altun'dan ''Anneler Günü'' mesajı: Bir ülkenin anneleri ne kadar mutluysa çocuklar da o kadar mutlu olur
ABONE OL

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "anne" demenin, şefkatin, merhametin ve fedakarlığın adı olduğunu belirtti.

İletişim Başkanı Altun, şunları kaydetti:

"En ulvi sıfatları üzerinde toplayarak sadece evlat yetiştirmez, bir milletin ruhunu da inşa eder. Biliyoruz ki bir annenin yüzünde açan tebessüm, bir çocuğun yüreğine umut, bir milletin yarınlarına ışık olur. Anne gülerse çocuk güler, çocuk gülerse millet güler. Bu duygu ve düşüncelerle, şehit ve gazi annelerimizin, Filistinli annelerin, sevginin ve fedakarlığın sembolü tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş annelerimizi rahmetle yad ediyorum."

Altun'un yayımladığı videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şu ifadeleri yer aldı:

"Her ne yaptıysak, önce anneleri, önce çocukları düşündük ve adımlarımızı ona göre attık. Yollar, köprüler, tüneller en başta anneler çocuklarıyla sağ salim kucaklaşabilsin, hastanelere en hızlı şekilde ulaşılabilsin diye inşa edildi. Modern, sağlıklı, sağlam konutları en başta anneler hak ettikleri evlerde yaşayabilsinler diye inşa ettik. Sağlıkta, eğitimde attığımız adımlar, hedef anne olmak üzere atıldı. Bir ülkenin anneleri ne kadar mutlu olursa, inanın çocukları da o kadar mutlu olur. Bütün annelerin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.