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Fahrettin Altun'dan Azerbaycan mesajı: Kararlılıkla geleceğe yürüyeceğimize yürekten inanıyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü ile Şuşa Beyannamesi'nin imzalanmasının dördüncü yıl dönümünü kutladı. Altun açıklamasında, 'Türkiye-Azerbaycan Medya Platformu çerçevesinde kardeş Azerbaycan ile hakikatleri dünyaya birlikte duyurmak adına hep birlikte kararlılıkla geleceğe yürüyeceğimize yürekten inanıyoruz.' ifadelerini kullandı.

AA15 Haziran 2025 Pazar 17:45 - Güncelleme:
Fahrettin Altun'dan Azerbaycan mesajı: Kararlılıkla geleceğe yürüyeceğimize yürekten inanıyoruz
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Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Can Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini müttefiklik düzeyine çıkaran Şuşa Beyannamesi'nin imzalanmasının dördüncü yıl dönümünü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.

Türkiye-Azerbaycan Medya Platformu çerçevesinde kardeş Azerbaycan ile hakikatleri dünyaya birlikte duyurmak adına hep birlikte kararlılıkla geleceğe yürüyeceğimize yürekten inanıyoruz. Bu mutlu gün vesilesiyle Azerbaycanlı kardeşlerime en kalbi hürmet, selam ve muhabbetlerimi iletiyorum."

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