Fahrettin Altun'dan Azerbaycan mesajı: Kararlılıkla geleceğe yürüyeceğimize yürekten inanıyoruz

Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Can Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini müttefiklik düzeyine çıkaran Şuşa Beyannamesi'nin imzalanmasının dördüncü yıl dönümünü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.

Türkiye-Azerbaycan Medya Platformu çerçevesinde kardeş Azerbaycan ile hakikatleri dünyaya birlikte duyurmak adına hep birlikte kararlılıkla geleceğe yürüyeceğimize yürekten inanıyoruz. Bu mutlu gün vesilesiyle Azerbaycanlı kardeşlerime en kalbi hürmet, selam ve muhabbetlerimi iletiyorum."