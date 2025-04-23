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Fahrettin Altun'dan deprem sonrası uyarı: Dezenformasyona karşı dikkatli olun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'daki depremlerin ardından yapılan bazı yayınlara ilişkin, 'Dezenformasyon da içeren bu yayınlar, ilgili kurumlarımızca sıkı bir şekilde takip edilmektedir. Bunlara karşı gerekli adımlar yasalarımız çerçevesinde atılacaktır.' ifadesini kullandı.

AA23 Nisan 2025 Çarşamba 16:32 - Güncelleme:
Fahrettin Altun'dan deprem sonrası uyarı: Dezenformasyona karşı dikkatli olun
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Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin hemen sonrasında görsel, işitsel ve dijital medya kuruluşlarının yer verdiği bazı kişilerin, konuyla alakalı "yüzeysel ve sansasyonel" ifadeler kullandığını, "birtakım temelsiz değerlendirmelerle yanlış yönlendirmelere kapı araladığını" bildirdi.

Tüm yayın kuruluşlarını sorumlu yayıncılığa davet eden Altun, şunları kaydetti:

"Bazı medya kuruluşları da maalesef reyting uğruna, vatandaşlarımızı paniğe sevk edip yanlış yönlendirmek pahasına sansasyonel ifadelere çokça yer vermekte, sorumsuz bir yayıncılık örneği sergilemektedir. Önemli ölçüde dezenformasyon da içeren bu yayınlar, ilgili kurumlarımızca sıkı bir şekilde takip edilmektedir. Bunlara karşı gerekli adımlar yasalarımız çerçevesinde atılacaktır. Tüm kuruluşlarımızı sorumlu yayıncılığa davet ediyoruz."

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