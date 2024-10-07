Altun, sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze'deki soykırımının 1. yılına ilişkin açıklama yaptı.

İsrail'in, tüm dünyanın gözü önünde, bir yıldır Gazze'de soykırım yapmaya, kan dökmeye, uluslararası hukuku ve insani değerleri ayaklar altına almaya devam ettiğini vurgulayan Altun, şu ifadeleri kullandı:

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ÖNCÜLÜĞÜNDE, ZULMÜN KARŞISINDA YER ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ

"İsrail, adeta gözü dönmüş bir şekilde hukuk, ilke, ahlak ve sınır tanımayarak sivil, masum, sağlık çalışanı ve gazeteci demeden katliamlar yapıyor. Gören gözleri dehşete düşüren, yürekleri yakan bu vahşet, insanlığın ortak vicdanını yaralıyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım yapan, insanların en temel ihtiyaçlarına ulaşmasını engelleyen İsrail, bu süreçte 50 bine yakın Filistinliyi katletti. Yakın tarihin gördüğü en büyük zulümlerden biri olan bu vahşet, elbette cezasız kalmayacaktır. İsrail, bu zulümlerinin hesabını er ya da geç verecektir. Bir kez daha İsrail'in Gazze'deki soykırımında hayatını kaybeden Filistinlileri rahmetle anıyor; tarihin utanç sayfalarında yerini alan bu soykırımı lanetliyoruz."

Altun, uluslararası toplumu, bu soykırımın mimarlarına karşı daha fazla ses çıkarmaya davet ederek, "Bizler Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, masum insanların yanında, zulmün karşısında yer almaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün 7 Ekim 2024... İsrail, tüm dünyanın gözü önünde, bir yıldır Gazze'de soykırım yapmaya, kan dökmeye, uluslararası hukuku ve insani değerleri ayaklar altına almaya devam ediyor. Adeta gözü dönmüş bir şekilde hukuk, ilke, ahlak ve sınır tanımayarak sivil, masum, sağlık... https://t.co/j3fU2tpKe1 — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 7, 2024

Başkanlığın sosyal medya hesabından, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 1. yılına ilişkin yapılan paylaşımda, İsrail'in tam bir yıldır tüm dünyanın gözü önünde masumları, çocukları ve kadınları katlettiği belirtildi.

"İNSANLIĞIN ADALET İNANCINI VE UMUDUNU ÖLDÜRÜYOR"

"İsrail attığı bombalarla yalnızca 42 bini aşkın Filistinliyi değil, insanlığın adalet inancını ve bir arada yaşama umutlarını da öldürüyor." ifadesinin kullanıldığı paylaşımda, işgalci İsrail'in açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze'de tutsak edilen 2 milyondan fazla Filistinlinin, uğradıkları zulme karşı uluslararası toplumun daha fazla ses çıkarmasını ve insanlığın bu soykırımı bitirmesini bekledikleri vurgulandı.

Paylaşımda, "Tüm dünya çığlıklara kulaklarını tıkayıp masumlara sırtını dönse de Türkiye zulmün karşısında vicdanın sesi olmaktan, yaraları sarmaktan ve adaletin tecelli etmesi için her türlü adımı atmaktan hiçbir zaman geri durmayacaktır." vurgusu yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı paylaşımında, İsrail'in Filistin topraklarındaki soykırımı ile Türkiye'nin buna karşı duruşunun anlatıldığı videoya da yer verdi.

İsrail, tam bir yıldır tüm dünyanın gözü önünde masumları, çocukları ve kadınları katlediyor. İsrail attığı bombalarla yalnızca 42 bini aşkın Filistinliyi değil, insanlığın adalet inancını ve bir arada yaşama umutlarını da öldürüyor.



İşgalci İsrail'in açık hava hapishanesine... pic.twitter.com/J4WB1T7gdd — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) October 7, 2024

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