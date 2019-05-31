Fahrettin Altun'dan Kadir Gecesi mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, 'Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ne erişmenin sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz' dedi.
- AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ne erişmenin sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.
Altun, Kadir Gecesi dolayısıyla Twitter hesabından, "Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ne erişmenin sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kadir Gecemiz mübarek olsun." paylaşımında bulundu.
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