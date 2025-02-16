Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fahrettin Altun, The Economist'in bağımsız Türk yargısı tarafından yürütülen bazı dava ve soruşturmalara yönelik çarpıtılmış bir bakış açısı sunduğunu belirtti. "Bu dergi, ülkemizin iç işlerine müdahale etmeye çalışıyor ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alıyor." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun'un açıklamaları şu şekilde;

Aylardır dünyanın gözü önünde en vahşi katliamlara imza atan, soykırımcı İsrail terörüne tek kelime edemeyen The Economist dergisi, bugün Türkiye'nin bağımsız yargısı tarafından sürdürülen bazı dava ve soruşturmaları çarpıtarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alma cüretinde bulunmuştur.

Evrensel hukuk ilkelerini hiçe sayarak İsrail'e koşulsuz destek veren, mazlum Filistin halkının meşru haklarını savunanları sindirmeye çalışan Batılı devletlere tek bir eleştiri getiremeyen bu yayın organından alacağımız bir ders yoktur ama ibret alacak çok şey vardır!

Özellikle Türkiye'nin dünya çapında başarı kazanan dizi sektörünü doğrudan hedef alan ve siyasi bir operasyonun zeminini hazırlamayı amaçlayan bu girişim, Türkiye'ye yönelik küresel kumpasların yeni bir versiyonudur. Ancak bizler, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bu kirli oyunlara aldırmaksızın büyük ve güçlü Türkiye hedefimize emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz!

Aylardır dünyanın gözü önünde en vahşi katliamlara imza atan, soykırımcı İsrail terörüne tek kelime edemeyen The Economist dergisi, bugün Türkiye'nin bağımsız yargısı tarafından sürdürülen bazı dava ve soruşturmaları çarpıtarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef... — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 16, 2025

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