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Fahrettin Altun'dan Londra merkezli The Economist'e sert tepki: Türkiye'ye yönelik küresel kumpasların yeni versiyonu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, The Economist dergisinin Türkiye'deki bazı dava ve soruşturmaları çarpıtarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasına sert tepki gösterdi. 'Bu kirli oyunlara aldırmaksızın büyük ve güçlü Türkiye hedefimize yürümeye devam ediyoruz!' diyen Altun, derginin işgalci İsrail soykırımına koşulsuz destek verdiğine dikkat çekti.

Haber Merkezi16 Şubat 2025 Pazar 20:09 - Güncelleme:
Fahrettin Altun'dan Londra merkezli The Economist'e sert tepki: Türkiye'ye yönelik küresel kumpasların yeni versiyonu
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fahrettin Altun, The Economist'in bağımsız Türk yargısı tarafından yürütülen bazı dava ve soruşturmalara yönelik çarpıtılmış bir bakış açısı sunduğunu belirtti. "Bu dergi, ülkemizin iç işlerine müdahale etmeye çalışıyor ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alıyor." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun'un açıklamaları şu şekilde;

Aylardır dünyanın gözü önünde en vahşi katliamlara imza atan, soykırımcı İsrail terörüne tek kelime edemeyen The Economist dergisi, bugün Türkiye'nin bağımsız yargısı tarafından sürdürülen bazı dava ve soruşturmaları çarpıtarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alma cüretinde bulunmuştur.

Evrensel hukuk ilkelerini hiçe sayarak İsrail'e koşulsuz destek veren, mazlum Filistin halkının meşru haklarını savunanları sindirmeye çalışan Batılı devletlere tek bir eleştiri getiremeyen bu yayın organından alacağımız bir ders yoktur ama ibret alacak çok şey vardır!

Özellikle Türkiye'nin dünya çapında başarı kazanan dizi sektörünü doğrudan hedef alan ve siyasi bir operasyonun zeminini hazırlamayı amaçlayan bu girişim, Türkiye'ye yönelik küresel kumpasların yeni bir versiyonudur. Ancak bizler, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bu kirli oyunlara aldırmaksızın büyük ve güçlü Türkiye hedefimize emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz!

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Son olarak, ülkemizin bazı büyükşehir belediyelerine ait kamu kaynaklarının da böylesine ucuz PR operasyonlarına harcanmakta olduğunu müşahede ediyor, bu durumu da milletimizin takdirine bırakıyoruz.

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