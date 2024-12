Fahrettin Altun'dan TRT Uluslarası Belgesel Ödülleri töreninde 'Gazze' mesajı: Kameralar olmasaydı göremezdik

TRT tarafından bu yıl 'Uzak olsa da aslında çok yakın' sloganı altında 15'inci kez düzenlenen 'TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri', Fişekhane'de düzenlenen tören ile sahiplerini buldu. 100 ülkeden 1651 eserin yarıştığı gecenin açılışını Okan Bayülgen ile birlikte Türkiye'nin ilk yapay zeka influencerı olan Alara X gerçekleştirdi. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın ev sahibi olduğu ödül törenine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT yöneticileri, Türk ve dünya sinemasından önemli isimler ile çok sayıda davetli katıldı.

'TEMAMIZI 'NE KADAR UZAK OLSA DA ASLINDA ÇOK YAKIN' OLARAK BELİRLEDİK'

Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan olayların ve hakikatin mesafelerden azade olmadığını görürüz. Zaman ve mekan olarak çok uzak sandığımız gelişmelerin aslında bizi ne kadar yakından ilgilendirdiğini görürüz. Hayli uzağımızda yaşandığını düşündüğümüz hâdiselerin doğurduğu hisleri nasıl yakından duyabileceğimizi yine belgesellerle idrak edebiliriz. İşte bu sebeple, festivalimizin bu yılki temasını 'Ne Kadar Uzak Olsa da Aslında Çok Yakın' olarak belirledik" dedi.

'KAMERALAR KAYITTA OLMASAYDI GAZZE'DE VAHŞETİ GÖREMEYECEKTİ'

Gecede konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bu yıl 'Uzak Olsa da Aslında Çok Yakın' sloganı ile düzenlenen bu özel buluşmayı savaş, çatışma, iklim krizi, açlık ve insanlık suçları gibi tehditlerle yüzleştiğimiz bu çağda, değeri daha da iyi anlaşılan belgeselciliğe hakkını teslim etmemiz için önemli bir vesile olarak görüyorum. Adı üstünde izleyiciye 'belge' yani 'kanıt' sunan 'belgeseller' beyaz perde ya da ekran için üretilen yapımlar olmanın ötesinde; yumuşak güç enstrümanlarından biri olan kamu diplomasisinin de önemli bir unsuru olarak öne çıkıyor. Hele ki bu çağda, hele ki bu coğrafyada, çok da uzağa gitmeye gerek yok, sadece son 1 yılda olanlara dönüp bakalım. Eğer bu bir yılda kameralar kayıtta olmasaydı, Gazze'deki büyük vahşeti, trajediyi, soykırımı insanlık suçlarını yeterince göremeyecektik. O büyük acıyı bütün dünya bu hali ile hissedemeyecekti" dedi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

100 ülkeden 1651 başvurunun yapıldığı festivalde; 'Uluslararası Kategori', 'Ulusal Profesyonel Kategori', 'Ulusal Öğrenci Filmleri Kategorisi' ve 'Proje Destek Kategorisi' olmak üzere toplam 4 kategoride 40 finalist ödül için yarıştı. Ödül töreninde 'TRT 60. Yıl Özel Ödülleri' de dahil toplam 15 ödül sahipleriyle buluştu.

Uluslararası Kategoride 'En İyi Belgesel Ödülü' İlyas Yourish ve Shahrokh Bikaran'ın yönetmenliğini üstlendiği 'Kamay'ın olurken, Ross Killeen'in yönettiği 'Don't Forget To Remember' ikinci, Kanishka Sonthalia ve Siddesh Shetty'nin yönettiği 'Until I Fly' ise üçüncü oldu. 60.Yıl Özel Ödülü'nü ise yönetmen Lin Alluna'nın 'Twice Colonized' isimli belgeseli kazandı.

Ulusal Profesyonel Kategoride en iyi belgesel film ödülü, Hasan Ete'nin yönetmenliğini yaptığı 'İyi Ölüm'ün oldu. İkincilik ödülünü Cansın Güven'in yönettiği 'Karanlıkta Görüyorum' kazanırken, üçüncülük ödülü ise yönetmen Oğulcan Atayol'un 'Aşırı Kişisel Belgeseli'ne gitti. 60.Yıl Özel Ödülü ise Müjgan Yıldırım'ın yönettiği 'Bir Varmış Bir Yokmuş Evvel Zaman İçinde' isimli belgeselinin oldu.

Ulusal Öğrenci Filmleri Kategorisinde Mert Kartal'ın yönetttiği 'Kırmızı Çanta' En İyi Belgesel Ödülü'nü kazandı. İkincilik ödülü yönetmen Nihal Atasoy'un 'Novruz Ateşi' belgeselinin, üçüncülük ödülü ise yönetmen Furkan Aydın'ın 'Deq' isimli belgeselinin oldu. 60. Yıl Özel Ödülü'ni ise yönetmen Damla Çağlar'ın 'Tebessüm Anıtı' belgeseli kazandı.

Proje Destek kategorisinde ise Abdurrahim Ayaz, 'Bilgiç'in Alışılmadık Bir Göç Hikayesi' ile, Muhammed Emre Özdemir ve Esad Can Öner 'Yüksek Gerilim' ile, Selçuk Azmanoğlu 'Resimlerin Peşinde-Savaşın Çocukları' ile ödülün sahibi oldu.