Fahrettin Ulusoy adına Samsun Üniversitesinde yaptırılan cami ibadete açıldı

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Ballıca Kampüsü'nde inşa edilen caminin açılışında yaptığı konuşmada, Ballıca Kampüsü'nün adım adım geliştiğini ve güzelleştiğini söyledi.

Fotoğraflar Mimari Fotoğrafçı Furkan Al tarafından çekilmiştir

Prof. Dr. Aydın,ifadelerini kullandı.

"SAMSUN ÜNİVERSİTESİ FAHRETTİN ULUSOY CAMİSİ KÜLLİYE GİBİ İŞLEV GÖRECEK"

Samsun Üniversitesi Fahrettin Ulusoy Camisi'nin bir kampüs camisi olduğuna dikkat çeken Aydın, "Caminin kullanıcıları öğrencilerimiz, idari ve akademik personelimiz olacak. İbadet vakitlerinde ibadete, ders aralarında bireysel ve toplu çalışmaya, dinlenmeye ve kulüp etkinlikleri gibi bir çok kullanıma imkan sağlayan, adeta külliye gibi işlev görecek olan böyle bir mekanın açılışını yapıyor olmaktan dolayı ziyadesiyle mutluyum." dedi.

Fotoğraflar Mimari Fotoğrafçı Furkan Al tarafından çekilmiştir

"2023 YILINDA NECİP FAZIL MİMARLIK ÖDÜLÜNÜ ALMIŞTIK"

Samsun Üniversitesi'nin mimari anlamdaki çalışmalarının ülke gündeminde yer aldığına değinen Aydın, "Mimarlık ve Tasarım Fakültemizin 1. ve 2. Hangarları ile 2023 yılında Necip Fazıl Mimarlık Ödülünü Cumhurbaşkanımızın elinden almıştık. Her adımımızda desteklerini gördüğümüz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümetimize, milletvekillerimize, valilerimize, Büyükşehir Belediye Başkanlarımıza, 19 Mayıs Belediye Başkanımıza ve elbette iş insanlarımıza şükran borçluyuz." sözlerini söyledi.

Fotoğraflar Mimari Fotoğrafçı Furkan Al tarafından çekilmiştir

Samsun Üniversitesi Fahrettin Ulusoy Camisi'nin projesinde mimarlık görevini, 2023 yılında 'Necip Fazıl Mimarlık Ödülü'nü alan Abdullah Asım Divleli, Halil İbrahim Düzenli, Emin Selçuk Taşar ve Melek Kutlu Divleli yaptı.

Fotoğraflar Mimari Fotoğrafçı Furkan Al tarafından çekilmiştir

KIYMETLİ SANATKÂRLAR DA PROJE DE YER ALDI

İstanbul'un kıymetli sanatkârları da proje yer alırken, Caminin hattatlığını Nurullah Özdem, kalemkârlığını Sami Beyazıt ve çini sanatçılığını Fatma Şan yaptı.

Fotoğraflar Mimari Fotoğrafçı Furkan Al tarafından çekilmiştir

Açılışa Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, eski AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.