İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mayıs 2025 Cuma / 3 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,2567
  • EURO
    44,6533
  • ALTIN
    4152.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Fahrettin Ulusoy adına Samsun Üniversitesinde yaptırılan cami ibadete açıldı
Güncel

Fahrettin Ulusoy adına Samsun Üniversitesinde yaptırılan cami ibadete açıldı

Vefat eden iş insanı Fahrettin Ulusoy adına yaptırılan ve projenin mimarlığında, '2023 Necip Fazıl Mimarlık Ödülü'nü alan isimlerin yer aldığı 'Samsun Üniversitesi Fahrettin Ulusoy Camisi' ibadete açıldı.

HABER MERKEZİ30 Mayıs 2025 Cuma 21:37 - Güncelleme:
Fahrettin Ulusoy adına Samsun Üniversitesinde yaptırılan cami ibadete açıldı
ABONE OL

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Ballıca Kampüsü'nde inşa edilen caminin açılışında yaptığı konuşmada, Ballıca Kampüsü'nün adım adım geliştiğini ve güzelleştiğini söyledi.

Fotoğraflar Mimari Fotoğrafçı Furkan Al tarafından çekilmiştir

Prof. Dr. Aydın, "2024 yılının Ocak ayında inşaata başladık, 2025 yılının Mayıs ayında açılışını yapıyoruz. Rabbimize sonsuz hamdolsun" ifadelerini kullandı.

"SAMSUN ÜNİVERSİTESİ FAHRETTİN ULUSOY CAMİSİ KÜLLİYE GİBİ İŞLEV GÖRECEK"

Samsun Üniversitesi Fahrettin Ulusoy Camisi'nin bir kampüs camisi olduğuna dikkat çeken Aydın, "Caminin kullanıcıları öğrencilerimiz, idari ve akademik personelimiz olacak. İbadet vakitlerinde ibadete, ders aralarında bireysel ve toplu çalışmaya, dinlenmeye ve kulüp etkinlikleri gibi bir çok kullanıma imkan sağlayan, adeta külliye gibi işlev görecek olan böyle bir mekanın açılışını yapıyor olmaktan dolayı ziyadesiyle mutluyum." dedi.

Fotoğraflar Mimari Fotoğrafçı Furkan Al tarafından çekilmiştir

"2023 YILINDA NECİP FAZIL MİMARLIK ÖDÜLÜNÜ ALMIŞTIK"

Samsun Üniversitesi'nin mimari anlamdaki çalışmalarının ülke gündeminde yer aldığına değinen Aydın, "Mimarlık ve Tasarım Fakültemizin 1. ve 2. Hangarları ile 2023 yılında Necip Fazıl Mimarlık Ödülünü Cumhurbaşkanımızın elinden almıştık. Her adımımızda desteklerini gördüğümüz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümetimize, milletvekillerimize, valilerimize, Büyükşehir Belediye Başkanlarımıza, 19 Mayıs Belediye Başkanımıza ve elbette iş insanlarımıza şükran borçluyuz." sözlerini söyledi.

Fotoğraflar Mimari Fotoğrafçı Furkan Al tarafından çekilmiştir

Samsun Üniversitesi Fahrettin Ulusoy Camisi'nin projesinde mimarlık görevini, 2023 yılında 'Necip Fazıl Mimarlık Ödülü'nü alan Abdullah Asım Divleli, Halil İbrahim Düzenli, Emin Selçuk Taşar ve Melek Kutlu Divleli yaptı.

Fotoğraflar Mimari Fotoğrafçı Furkan Al tarafından çekilmiştir

KIYMETLİ SANATKÂRLAR DA PROJE DE YER ALDI

İstanbul'un kıymetli sanatkârları da proje yer alırken, Caminin hattatlığını Nurullah Özdem, kalemkârlığını Sami Beyazıt ve çini sanatçılığını Fatma Şan yaptı.

Fotoğraflar Mimari Fotoğrafçı Furkan Al tarafından çekilmiştir

Açılışa Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, eski AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.