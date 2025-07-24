İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Temmuz 2025 Perşembe / 29 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,4812
  • EURO
    47,7678
  • ALTIN
    4394.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Fahri av müfettişliği için yeni şart: En az lise mezunu olmak gerekecek
Güncel

Fahri av müfettişliği için yeni şart: En az lise mezunu olmak gerekecek

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın düzenlemesine göre, fahri av müfettişi olabilmek için artık en az lise mezunu olma şartı aranacak.

AA24 Temmuz 2025 Perşembe 09:50 - Güncelleme:
Fahri av müfettişliği için yeni şart: En az lise mezunu olmak gerekecek
ABONE OL

Fahri av müfettişi olmak için en az lise mezunu olma şartı aranacak

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Fahri Av Müfettişlerinin Seçimi, Eğitimi, Görev ve Yetkileri İle Çalışma Esas ve Usullerine Dair Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, fahri av müfettişi olarak görevlendirilecek kişilerde aranacak şartlar düzenlendi.

Bu kişiler için aranan eğitim şartı, "ilkokul mezunu" yerine "lise" olarak belirlendi.

Fahri müfettişler, doğa koruma ve milli parklar müdürlüklerince belirlenen ve bölge müdürlüğü internet sitesinde ilan edilen tarih ve zamanda avcılık mevzuatı ile av koruma ve kontrolü konularında her yıl 4 saatlik eğitime tabi tutulacak.

Av ve yaban hayatı konusundaki görüş ve önerileri ile yaptıkları çalışmalar konusunda iki yıl üst üste ilgili müdürlüklere rapor sunmayan ve eğitime iki yıl üst üste katılmayanların fahri müfettişlik görevi sona erdirilecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.