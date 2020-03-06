06 Mart 2020 Cuma 14:29 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 14:29

Dışişleri Bakanlığı'nca İtalya'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmesine tepki gösterilerek, "Utanç verici bir gelişmedir" denildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İtalya'nın Fossalto Belediyesi tarafından teröristbaşı Abdullah Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmesinin, ağır insanlık suçlarını görmezden gelen, utanç verici gelişme olduğu belirtildi. Bu haberin gündeme gelmesinin ardından Fahri hemşehrilik nedir? Fahri hemşehrilik beratı ne demek? Fahri hemşehrilik kelime anlamı ne? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. İşte tüm merak edilenler..

FAHRİ HEMŞEHRİLİK NEDİR?

FAHRİ

Onursal

Gönüllü, karşılıksız

Bir karşılık beklemeden yalnızca şeref ve iftihar vesilesi olarak kabul edilen iş

Yalnız onur için, karşılıksız verilen hizmet

Onurla ilgili

HEMŞEHRİLİK

Hemşehri olma durumu

FAHRİ HEMŞEHRİLİK BERATI NE DEMEK?

Bir tür onurlandırma olan fahri hemşehriliği geçerli kılan belgedir. Fahri hemşehrilik verilen kişiye verilir.

DIŞİŞLERİ'NDEN İTALYA'YA 'TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN' TEPKİSİ

Dışişleri Bakanlığı'nca İtalya'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmesine tepki gösterilerek, "Utanç verici bir gelişmedir" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İtalya'nın Fossalto Belediyesi tarafından teröristbaşı Abdullah Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmesinin, ağır insanlık suçlarını görmezden gelen, utanç verici gelişme olduğu belirtildi. Açıklamada, "40 bini aşkın masum insanın katledilmesinden sorumlu, uyuşturucu ve insan ticareti, kara para aklama, çocuk kaçırma ve diğer örgütlü suçlarda kabarık bir sicile sahip olan, AB terör örgütleri listesinde kayıtlı PKK'nın ve elebaşının meşrulaştırılması girişimleri beyhudedir. Ayrıca terörizmle mücadelede uluslararası iş birliği ruhuna tamamen aykırıdır. İtalya'da bazı yerel yönetimlerin benzer kararlarının son örneğini teşkil eden bu girişim ve bundan sonra olabilecek benzer girişimlere karşı İtalyan makamlarından terör örgütüne karşı mücadelede iş birliği beklentimizi bir kez daha ifade ediyoruz" denildi.