12.02.2020 11:35 - Güncelleme: 12.02.2020 11:35

Fahriye Evcen'in babası kimdir? Fahriye Evcen'in babası Ramazan Evcen kaç yaşındaydı? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl mide kanseri ameliyatı geçiren ve midesinin bir kısmı ameliyatla alınan Fahriye Evcen'in babası Ramazan Evcen hayatını kaybetti.

FAHRİYE EVCEN'İN BABASI RAMAZAN EVCEN KİMDİR?

Fahriye Evcen'in baba tarafında Kavala göçmeni olduğu biliniyor. Solingen'de doğan Fahriye Evcen, çocukluğunda Almanya'da ailesi ile zor zamanlar geçirdiğini dile getirmişti.

RAMAZAN EVCEN VEFAT ETTİ

Ramazan Evcen, uzun süredir İstanbul'da özel bir hastanede tedavi görüyordu. Geçtiğimiz yıl mide kanseri ameliyatı geçiren ve midesinin bir kısmı ameliyatla alınan Fahriye Evcen'in babası Ramazan Evcen hayatını kaybetti.