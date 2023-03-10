Faik Öztrak'ın MSB'ye yönelik iddialarına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, CHP'li Faik Öztrak'ın "Afet Müdahale Planı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Savunma Bakanlığı, çözüm ortakları arasında yok. Afet operasyonlarının içinde asker hiç konumlandırılmamış" iddialarını yalanladı.

Yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı (Genelkurmay Başkanlığı) afet gruplarının 9 tanesinde destek çözüm ortağı olup, illerde Garnizon Komutanları İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu'nun 'doğal' üyesidir." ifadelerine yer verildi.