Faiz indirimi sonrası iş dünyasından peş peşe açıklama

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç faiz indirimine ilişkin yaptığı değerlendirmede, indirim kararının ekonomide öngörülebilirliği sağlayan, 2025'e girerken faiz planlamalarının düşüş yönünde yapılabilmesine yönelik beklentileri karşılayan bir hamle olduğunu ifade etti.

Finansman koşullarının iyileşmesinin, yatırım ve üretime katkı verecek en önemli unsur olacağını kaydeden Avdagiç, "Fonlama maliyetlerinin yüksekliği yatırım ve ticaretin önünde engel. Bu süreçte finansmanı üretime ve yatırıma yönlendirecek seçici bir kredi mekanizması tesis edilmesi son derece önemli." diye konuştu.

Avdagiç, 2025'te finansman koşullarının enflasyon, faiz ve kur kanalındaki gelişmelerin bütününe göre şekilleneceğini aktararak, "İş dünyası olarak bu üçlü arasında bir denge kurulacağına eminiz." dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de "İhracatçılar olarak mart ayından bu yana yüzde 50'de tutulan politika faizinde indirim zamanının artık geldiğini düşünüyorduk. Merkez Bankası da bu yönde adım attı." ifadelerine yer verdi.

Gültepe, 2025'e girmeden faizin 250 baz puan indirilmesini memnuniyetle karşıladıklarının altını çizerek, "Yatırım yapmak isteyen ya da işletme sermayesi zayıflayan firmalarımız için faizlerin makul seviyelere indirilmesi çok önemli. Piyasaya da moral olacağını düşündüğüm indirimlerin enflasyondaki gerilemeye paralel olarak sürmesini arzu ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "FİNANSA ERİŞİM VE YATIRIM ORTAMI AÇISINDAN ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ise yılın ikinci yarsından bugüne ekonomik göstergelerin faizlerin düşmesi noktasında sinyal verdiğini ve Merkez Bankasının da 250 baz puan indirimle bu doğrultuda adım attığını kaydetti.

Aydın, faizlerin düşmesini finansa erişim ve yatırım ortamı açısından önemsediklerini ve bu kararın piyasalara moral olacağını vurgulayarak, "Merkezin para politikasındaki kararlı duruşu, yurt içi talepte dengeleme, reel olarak değerlenen Türk liramız, cari açığın milli gelire oranının yüzde 5,5'ten 1'e gerilemesi, ülke risk primimizin düşmesi, rezerv düşüklüğünün endişe kaynağı olmaktan çıkması, dış kaynak maliyetinin yüzde 30 düşmesi ve 2025 yılı enflasyonunun yarı yarıya düşecek öngörüsü bizi bu beklentiye itmişti." şeklinde konuştu.

Özellikle iç piyasada yılın ikinci yarısından itibaren ekonomi verilerinde güzel haberler aldıklarını belirten Aydın, şunları aktardı:

"Merkezin faiz düşürmesini gevşeme olarak değil, ekonomik aktivitelerdeki toparlanma eğilimine paralel, moral kaynağı teşkil edeceğini düşünüyoruz. Bu bağlamda 250 baz puan düşüş enflasyon tarafında güzel haberler geldikçe daha da düşmeye devam edecektir. Alınan bu kararı takdirle karşılıyor, 2025 yılının ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz."

- "250 BAZ PUANLIK İNDİRİM BİR BAŞLANGIÇTIR"

Asrın İşinsanları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Cemil Yıldız ise faiz indirim döneminin başlamasını ümit verici bulduğunu ve devamının gelmesini beklediklerini söyledi.

Ülkenin uzun zamandır yüksek enflasyon ve yüksek faiz baskısı altında zor zamanlar yaşadığını bildiren Yıldız, "Bu konulardaki yüksek oranlar, özellikle sabit gelirli insanlar için hayatı fevkalade zorlaştırmaktaydı. Enflasyon ve faiz yükseklikleri fiyatlandırma davranışlarını da çok ciddi şekilde etkilemiş ve kontrolsüz bir dönemin yaşanmasına sebep olmuştu." ifadelerini kullandı.

Yıldız, ekonomi yönetiminin dezenflasyon politikalarını uygulamaya koyduğu günden bu yana devreye giren politikaların zorunlu olarak yeni daralmalara sebebiyet verdiğini hatırlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yıl sonunda 2025 yılı için belirlenen bazı rakamlar enflasyonun kontrol altına alınma yolunda adım atıldığını göstermektedir. TCMB'nin yılın son PPK toplantısı kararında açıkladığı 250 baz puanlık indirim bir başlangıçtır. Bu noktada kritik tavır, bu başlanan sürecin devam ettirilmesi iradesinin gösterilmesidir. Başka gerekçeler yüzünden bu politika gevşetilirse işte o zaman ödenen büyük bedellerin de boşa gitme riski olacaktır. Buna fırsat verilmemelidir."