11 Eylül 2025 Perşembe
  • Faizsiz ev, iş yeri alımında yeni dönem! Bakan Kurum: Türkiye'de bir ilk gerçekleşiyor
Güncel

Faizsiz ev, iş yeri alımında yeni dönem! Bakan Kurum: Türkiye'de bir ilk gerçekleşiyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi' tanıtım toplantısında konuştu. Kurum açıklamasında, 'Vatandaşımızı devlet güvencesiyle hayallerine kavuşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye'de bir ilk gerçekleşiyor. Yeni sistemde faiz yok, devlet güvencesi var' dedi.

11 Eylül 2025 Perşembe 16:45
Faizsiz ev, iş yeri alımında yeni dönem! Bakan Kurum: Türkiye'de bir ilk gerçekleşiyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi" tanıtım toplantısında konuştu.

Bakan Kurum'un açıklamalarının satır başları şöyle:

Vatandaşımızı devlet güvencesiyle hayallerine kavuşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Yapımı devam eden 280 bin konut var.

1 milyon 704 bin sosyal konut inşa ettik. Şehirlerimizi baştan aşağı yeniledik. Yıl sonuna kadar tüm yuvalarımızı yapacağız.

Türkiye'de bir ilk gerçekleşiyor. Bu sistemde kesinlikle faiz yok, doğrudan doğruya devlet güvencesi var. Her vatandaşımız kendi bütçesine uygun taksitlerle tasarruf yapacak.

Popüler Haberler
