Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi" tanıtım toplantısında konuştu.

Bakan Kurum'un açıklamalarının satır başları şöyle:

Vatandaşımızı devlet güvencesiyle hayallerine kavuşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Yapımı devam eden 280 bin konut var.

1 milyon 704 bin sosyal konut inşa ettik. Şehirlerimizi baştan aşağı yeniledik. Yıl sonuna kadar tüm yuvalarımızı yapacağız.

Türkiye'de bir ilk gerçekleşiyor. Bu sistemde kesinlikle faiz yok, doğrudan doğruya devlet güvencesi var. Her vatandaşımız kendi bütçesine uygun taksitlerle tasarruf yapacak.