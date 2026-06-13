''Faizsiz kredi ilanıyla'' 120 milyonluk vurgun! Dolandırıcılık ağı deşifre edildi

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 13 ay süren projeli çalışma kapsamında, sosyal medya üzerinden vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

Bir vatandaşın Facebook üzerinden gördüğü faizsiz kredi ilanı nedeniyle iletişime geçtiği kişiler tarafından toplam 1 milyon 255 bin 900 lira dolandırıldığı yönündeki başvurusu üzerine başlatılan soruşturmada, aynı dosya kapsamında 3 kişinin daha ürün satışı ve yatırım vaadiyle dolandırıldığı tespit edildi.

Ekiplerin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin ülke genelinde çok sayıda vatandaşı benzer yöntemlerle yaklaşık 120 milyon lira dolandırdığı belirlendi. Dolandırıcılıktan elde edilen paraların ödeme kuruluşları ve banka hesapları aracılığıyla kripto para borsalarına aktarıldığı, ardından soğuk cüzdanlar arasında transfer edilerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı ortaya çıkarıldı. Ayrıca suçtan elde edilen gelirlerle ev ve araç satın alındığı, şüphelilerin lüks yaşam sürdükleri tespit edildi.

Nevşehir merkezli olmak üzere Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Düzce, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Tokat ve Van'da 52 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 45 şüpheliden 41'i yakalanırken, firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şüphelilere ait çok sayıda dijital materyale el konulurken, emniyetteki işlemlerinin ardından Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 41 şüpheliden 12'si serbest bırakıldı, 12'si adli kontrol şartıyla salıverildi, 17 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.