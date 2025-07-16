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''Faladdin'' ve ''Binnaz''ın kurucusu gözaltına alındı

'Faladdin' ve 'Binnaz' isimli mobil fal uygulamaları ile internet sitelerinin kurucusu Sertaç Taşdelen gözaltına alındı.

AA16 Temmuz 2025 Çarşamba 10:20 - Güncelleme:
''Faladdin'' ve ''Binnaz''ın kurucusu gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Faladdin" ve "Binnaz" isimli uygulamaların sahibi Sertaç Taşdelen, fal bakmak amacıyla bilişim sistemi kurarak suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi birçok alanda hizmet veren mobil uygulamaların sahibi Taşdelen hakkında soruşturma başlattı.

Şüpheli hakkında MASAK'ın suçtan elde edilen değere ilişkin raporu, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığının raporu ve bilirkişi raporlarında, Taşdelen'in fal bakmak amacıyla bilişim sistemi kurarak suç geliri elde ettiği ve suç gelirlerini yurt dışına çıkardığı tespiti yer aldı.

Soruşturma kapsamda, Taşdelen'e ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, araçlarına, deniz taşıtlarına ve Arteria Yazılım AŞ şirket ortaklık paylarına sulh ceza hakimliği kararıyla el konuldu.

Şüpheli Taşdelen'in, "Tekke ve zaviyelerle türbelerin şeddine ve türbedarlıklar ile birtakım unvanların men ve ilgasına dair kanun"a muhalefet, "yasak cihaz ve programlar", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlarını işlediği belirlendi.

Savcılığın gözaltı kararının ardından 2 şirkete eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüpheli Sertaç Taşdelen gözaltına alınırken yapılan aramalarda cep telefonu, sim kart, tabletin yanı sıra 7 bilgisayar, harici hard disk, USB ve hafıza kartı ele geçirildi.

El konan ikişer otomobil, deniz aracı ile şirketin piyasa değerinin yaklaşık 107 milyon 500 bin lira olduğu belirlendi.

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