Fal bakmak amacıyla bilişim sistemi kurarak suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığı iddiasıyla tutuklanan "Faladdin" ve "Binnaz" isimli uygulamaların sahibi Sertaç Taşdelen'in ortağı olduğu şirketin hesaplarından yurt dışına para transferleri yapıldığı yönünde tespitler olduğu belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi birçok alanda hizmet veren mobil uygulamaların sahibi Sertaç Taşdelen hakkında başlatılan soruşturmada, şüphelinin İstanbul Nöbetçi 8. Sulh Ceza Hakimliğince alınan ifadesine ulaşıldı.

Hakimlikçe "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanan Taşdelen, aylık gelirini 150 bin lira olarak beyan ederken, Türkiye'ye para girişi ve istihdam sağlayan teknoloji girişimcisi olduğunu söyledi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Taşdelen, Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olduğunu, askerliğini komando olarak yaptığını ve birincilikle bitirdiğini anlattı.

Binnaz ve Faladdin uygulamalarını çıkardığını, daha sonra uygulama sayılarının arttığını aktaran Taşdelen, "Bizler yapay zekanın da kullanıldığı uygulamalar üretiyoruz. Falcılıkla, muskacılıkla, üfürükçülükle, hocacılıkla alakam yok. Yurt dışından ülkemize geldim. Daha önce de böyle bir soruşturma geçirdim ve sonunda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar aldım. Ben falcılara inanmam." ifadelerini kullandı.

Taşdelen, yurt dışında ve Türkiye'de çeşitli mecralarda konuşmalar yaptığını ve bir vatansever olduğunu dile getirerek, "Uygulamalarımız 120 ülkede kullanılıyor ve ülkemize döviz girişi sağlıyorum. Vatanımı milletimi seven biriyim. 75 yaşındaki anneme bakıyorum. Yüksek bir mal varlığı sahibi değilim." beyanında bulundu.

- HAKİMLİK KARARI

Hakimlik kararında, şüphelinin söz konusu uygulamalar üzerinden falcılık faaliyeti yürüttüğü ve maddi menfaat elde ettiği, bu eylemleri nedeniyle mart ayında hakkında iddianame düzenlendiği belirtildi.

Daha önce bu uygulamalara yönelik ilgili kurumlar tarafından reklam durdurma cezası da verildiği bildirilen kararda, MASAK raporuna yer verildi.

Rapora göre, şüphelinin ortağı olduğu Arteria Teknoloji Anonim Şirketi'nin suç gelirlerini elde etmek amacıyla kullanıldığı ve benzer şekilde suç gelirleri vergilendirilerek meşru bir kazanç gibi gösterilmeye çalışıldığı aktarıldı.

Hakimlik kararında, söz konusu şirketin hesaplarından yurt dışına para transferleri yapıldığı yönünde iddia ve tespitler de bulunduğu kaydedildi.

- SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Sertaç Taşdelen'in, "Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Şeddine ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun'a muhalefet", "yasak cihaz ve programlar", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlarını işlediği belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında MASAK'ın suçtan elde edilen değere ilişkin raporu, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığının raporu ve bilirkişi raporlarında, Taşdelen'in fal bakmak amacıyla bilişim sistemi kurarak suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığı tespiti yer almıştı.

Taşdelen'e ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, araçlarına, deniz taşıtlarına ve Arteria Yazılım AŞ şirket ortaklık paylarına sulh ceza hakimliği kararıyla el konulmuş, 16 Temmuz'da düzenlenen operasyonda da Taşdelen gözaltına alınmıştı.

El konulan ikişer otomobil ve deniz aracı ile şirketin piyasa değerinin yaklaşık 107 milyon 500 bin lira olduğu belirlenmişti.

