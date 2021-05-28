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Falezlerde erkek cesedi bulundu! Kayıp mühendise ait olduğu değerlendiriliyor

Antalya'da falezler üzerindeki İnciraltı Plajı'nda 50 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Ölen kişinin, 18 gündür kayıp olan Akdeniz Üniversitesi'nde (AÜ) görevli bilgisayar mühendisi Çağrı Kesici olduğu tahmin ediliyor.

DHA28 Mayıs 2021 Cuma 15:59 - Güncelleme: 28 Mayıs 2021 Cuma 15:59
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Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'ndeki falezlerde bulunan İnciraltı Plajı'nda bugün saat 14.00 sıralarında kayalıklar üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından plaja sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, büyük çaba sarf ederek kayalıklara çıktı. Yapılan kontrollerde bu kişinin öldüğü belirlendi. Deniz polisi tarafından bota alınan ceset, yat limanında bulanan Deniz Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yapılan ilk incelemede ölen kişinin, 10 Mayıs günü evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan AÜ'de görevli bilgisayar mühendisi Çağrı Kesici olabileceği değerlendirildi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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