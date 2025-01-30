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Falezlerden denize düşen gencin cesedi çıkarıldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden kayalık alana düşen gencin cesedi, dalgıç polislerce denizden çıkarıldı.

AA30 Ocak 2025 Perşembe 13:42 - Güncelleme:
Falezlerden denize düşen gencin cesedi çıkarıldı
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Gençlik Mahallesi'nin falezler kısmına dün akşam eğlenmeye giden Yağmur Z. (16) ve arkadaşı Hüseyin Boran Karabulut (18) alkol aldıktan sonra yaklaşık 20 metre yükseklikten kayalık alana düştü.

Yağmur Z'nin yardım çağrısını duyan bir vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ve itfaiye ekipleri karadan ulaşımın zor olduğu bölgedeki çalışmalar için Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı ekipten destek istedi.

Deniz polisi bilinci yerinde olmayan yaralı Yağmur Z'yi botla Kaleiçi Yat Limanı'na götürdü. Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nde hazır bekleyen sağlık ekipleri genç kızı ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Bir süre sonra bilinci yerine gelen Yağmur Z, yanında arkadaşı Karabulut'un da olduğunu söylemesi üzerine bölgede arama çalışmaları başlatıldı.

Sabah saatlerinde bölgede dalgıç ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu denizde düşen Karabulut'un cansız bedenine ulaşıldı.

Karabulut'un cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yağmur Z'nin ise hastanede omurilik ameliyatına alındığı öğrenildi.

Yat limanına gelen Karabulut'un arkadaşı Efe Ç. polise verdiği ifadede, "Saat 04.00'a kadar arkadaşımı bulunduğu yerde aradık. Küçükken biz de oralara gidiyorduk. Herhangi bir sağlık sıkıntısı yoktu, çok üzgünüm." dedi.

Baba Aydın Karabulut ise "Oğlum başarılı bir öğrenciydi. 8 Ocak'ta 18 yaşına girdi. İntihar edebileceğini düşünmüyorum. Yağmur Z. ile buraya geldiğini öğrendim sonra gelip aradık. Aralarında bir şey olup olmadığını bilmiyorum, 1 aydır biriyle görüşüyordu fakat kim olduğunu bilmiyorum. Arkadaşı kurtarıldığı zaman oğlumdan hiç bahsetmemiş. Neden bahsetmediğini bilmiyorum." diye konuştu.

Polisin olaya ilişkin araştırması sürüyor.

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