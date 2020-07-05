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Falezlerin arasından çıktı! Roma dönemine ait! Polis taşımakta zorlandı

Antalya'da falezlerde bir çantada bulunan heykelin Roma dönemine ait olduğu tespit edildi. Falezlere gelen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile Antalya Müze Müdürlüğü yetkilileri, yaklaşık 50 kilogram ağırlığındaki heykeli inceledi. Antalya Müzesi'ne götürülen heykel, arkeolog incelemesinin ardından sergilenecek.

AA05 Temmuz 2020 Pazar 17:34 - Güncelleme: 05 Temmuz 2020 Pazar 17:42
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Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı'ndaki falezlere balık tutmak için gelen Emrah Demir, kayalıkların arasında bir çanta olduğunu fark etti.

Çantada heykel olduğunu gören Demir, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Falezlere gelen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile Antalya Müze Müdürlüğü yetkilileri, yaklaşık 50 kilogram ağırlığındaki heykeli inceledi.

Ardından müzeye götürülen heykelin Roma dönemine ait olduğu belirlendi. Kadın heykelinin, 70 santimetre uzunluğunda olduğu, başı, ayakları ve kollarının bulunmadığı görüldü.

Heykelin, detaylarının arkeologlardan oluşan bir komisyonun incelemesinin ardından tespit edileceği ve müzede sergileneceği bildirildi.

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