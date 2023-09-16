Farklı görüşler, tek bir amaç için Saraçhane'de buluşuyor: Son kale aile!

17 Eylül Pazar günü Saraçhane'de Büyük Aile Platformu (BAP), LGBT Propagandası ve Dayatması'na karşı Büyük Aile Buluşması ve Sessiz Yürüyüşü'nü düzenliyor. "Çocuklarımız İçin, Ailemiz İçin, İnsanlık İçin" sloganıyla tanıtımı yapılan Büyük Aile Buluşması'nda aileler anne-baba-çocuk el ele verip bu küresel tehdidin bertaraf edilmesini talep edecek. On binlerce insanın ailesiyle birlikte katılması beklenen buluşma, saat 15.00'te başlayacak.

SANATÇILAR, YAZARLAR, BİLİM İNSANLARI KONUŞACAK

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında yoğun yağışa rağmen 35 bin insanın katılım gösterdiği Büyük Aile Buluşması'nda sanatçılar, yazarlar, bilim insanları sahneye çıkıp LGBT Propagandası'na tepkilerini dile getirmişlerdi. Konuşmaların hemen ardından ise 35 bin kişi, Saraçhane'den Beyazıt'a slogan atmadan, nefret söyleminde bulunmadan Sessiz Yürüyüş gerçekleştirmişti. Bu yıl da yine uzmanların konuşmaları ile başlayacak buluşma on binlerce insanın Sessiz Yürüyüşü ile Beyazıt Meydanı'nda yapılacak basın açıklaması ile sona erecek.

BÜYÜK AİLE PLATFORMU ÜYELERİ KATLANARAK ARTIYOR

15 saygın vakıf ve derneğin kurucusu olduğu Büyük Aile Platformu'nun üyeleri her geçen gün katlanarak artıyor. Şu ana kadar 200'den fazla vakıf ve derneğin üye olduğu platform, 2023 yılı sonuna kadar 1000 sivil toplum kuruluşunun üye olmasını hedefliyor.

"35 BİN KİŞİ ŞAHİTTİR, TEK BİR NEFRET SÖYLEMİNDE BULUNULMADI"

BAP Genel Sekreteri Eryılmaz, geçen yıl 35 bin kişinin Saraçhane'den Beyazıt'a gerçekleştirdiği Sessiz Yürüyüş'ün büyük ve haklı bir tepkinin sağduyulu bir şekilde ortaya konmasını sağladığını ve haklı taleplerine desteğin çığ gibi büyüdüğünü belirtti.

Geçen yıl yaşanan buluşmanın hiçbir nefret söylemi veya hukuki problem içermediğine vurgu yapan Eryılmaz şöyle konuştu: "Geçtiğimiz yıl Saraçhane'de tek bir nefret söyleminde bulunulmamış ve sonrasında tek bir hukuki problem yaşanmamıştır. Buna yağmur altında oradan ayrılmayan 35 bin insan şahittir. Dileyenler de buluşmanın kayıt görüntülerini izleyip şahit olabilirler. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da gerekli tedbirleri alıyoruz. Milletimizin sağduyusu ile bu yıl da tepkimizi en güçlü şekilde ortaya koyarken provokasyonlara gelinmemesi için çağrılarımızı her mecrada dile getiriyoruz.

AİLENİN KORUNMASI, DEVLETİN VE TOPLUMUN GÖREVİDİR

BAP'ın marjinal cinsel kimlikli vatandaşların özel hayatları ile ilgilenmediğini; platformun insanlığın varoluşunu tehdit eden, çocuk ve gençleri hedef alan LGBT Propagandası ve Dayatması'na karşı olduğunu ifade eden Eryılmaz, sözlerine şöyle devam etti: "Geçtiğimiz bir yıllık süreçte toplumumuzda bu propagandaya karşı duyarlılık artmış ancak Batı'dan yükselen LGBT yangını da katlanarak her yanı sarmıştır. Bu tehdidin boyutu ülkemizde Batı dan fonlanan ve LGBT propagandasını yayan derneklerin faaliyetleri sebebiyle her geçen gün artmaktadır. Bu yangının fitili sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden ateşlenmektedir. Bu tehdidin evlerimize gelmesi de an meselesidir. Bu ateş kapınıza dayandığında siyasi tercihinize, meşrebinize, inancınıza, yaşam tarzınıza bakmadan ailenizi yakıp geçecektir. Dolayısıyla bugün bizler, bu yangının evlerimize düşmemesi için hep birlikte bir duruş göstermek zorundayız."

Aile kavramının Türk toplumunun temeli olduğunu vurgulayan Eryılmaz, ailenin korunmasının devletin ve toplumun görevi olduğunu belirtti. Aynı zamanda ailenin evrensel bir insan hakkı olduğunu ve devletin bunu koruma yükümlülüğüne sahip olduğunu ifade etti.

17 Eylül Pazar günü Saraçhane'de farklı dünya görüşlerinden insanların tek bir amaç için araya geleceğini açıklayan Eryılmaz, bu buluşmanın aileler, gençler ve insanlık onuru için yapıldığını vurguladı. Büyük Aile Buluşması'nda herhangi bir nefret söylemi bulunulmayacağını belirten Eryılmaz, bu buluşma ve sessiz yürüyüş ile LGBT Propagandası'nın yasaklanmasını talep ettiklerini söyledi.

Büyük Aile Platformu Genel Sekreteri Serdar Eryılmaz, toplumun temsilcisi olan yüzlerce sivil toplum kuruluşunun ve milletin bu taleplerinin anayasaya uygun olduğunu vurgulayarak, LGBT lobisinin kamuoyunu türlü dezenformasyonlarla provoke etmeye çalıştığını ancak milletin bu provokasyonlara karşı sağduyulu bir şekilde hareket edeceğine inandığını belirtti.