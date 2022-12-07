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Güncel

Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesinde yeni gelişme

Arnavutluk Mahkemesinin, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili kararı temyize gitti.

AA7 Aralık 2022 Çarşamba 14:52 - Güncelleme:
Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesinde yeni gelişme
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Dıraç Temyiz Mahkemesi kaynakları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özer'in, Elbasan Asliye Mahkemesinin kararını temyize götürdüğünü doğruladı.

Konuyla ilgili dosyanın, bugün Dıraç Temyiz Mahkemesinde kayda alındığı aktarılırken ilk duruşma tarihinin belirlenmesi bekleniyor.

Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım'daki duruşmada, Elbasan Savcılığının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi" yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmişti.

- 30 AĞUSTOS'TA ARNAVUTLUK'TA YAKALANMIŞTI

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül'de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermiş; karar, 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.

Dıraç Temyiz Mahkemesi ise 20 Eylül'de Özer'in tutukluluk kararını onaylamıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.

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