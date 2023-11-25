Fas'ta büyük kutlama! Özgür kalan Filistinliler için çok sayıda gösteri düzenlendi

Fas'ın çeşitli kentlerinde düzenlenen gösterilerde, abluka altındaki Gazze'de 4 gün sürecek insani ara ve İsrail hapishanelerindeki bir grup Filistinlinin serbest bırakılması kutlandı.

Fas Ümmetin Meselelerine Yardım Kuruluşunun çağrısıyla Tanca, Kazablanka ve Sale kentlerinde düzenlenen gösterilere çok sayıda Faslı katıldı.

Gazze'deki insani ara kapsamında Filistinli kadın ve çocukların serbest bırakılmasının sevincini yaşayan Faslılar, Filistinlileri Gazze'den çıkarma planlarına tepkilerini gösteren pankartlar taşıdı.

Göstericiler ayrıca, Gazze'deki Filistinlilerin kararlılığını destekleyen sloganlar attı.

GAZZE'DE 4 GÜNLÜK İNSANİ ARA

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma dün saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.



Dün akşam saatlerinde Hamas 13 İsrailli esiri, İsrail de işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail hapishanesi Ofer'de bulunan 24'ü kadın, 15'i çocuk 39 Filistinliyi serbest bırakmıştı.

Uzlaşı kapsamında, Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.

Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.

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