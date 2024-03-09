İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mart 2024 Cumartesi / 29 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,9147
  • EURO
    35,0404
  • ALTIN
    2234.01
  • BIST100
    9155.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Fas'ta Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürler olan Fransız dergisinin sayısının dağıtımı yasaklandı
Güncel

Fas'ta Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürler olan Fransız dergisinin sayısının dağıtımı yasaklandı

Fas'ta Marianne adlı haftalık Fransız dergisinin İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin bulunduğu son sayısının dağıtımının engellendiği bildirildi.

AA9 Mart 2024 Cumartesi 03:10 - Güncelleme:
Fas'ta Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürler olan Fransız dergisinin sayısının dağıtımı yasaklandı
ABONE OL

AA'ya konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen Fas hükümetinden bir yetkili, "yasağın Marianne dergisinin 29 Şubat tarihli son sayısına getirildiğini" kaydetti.

Faslı yetkili "Derginin söz konusu sayısının, Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürler içermesi nedeniyle Fas'ın tüm bölgelerinde dağıtılmasına izin verilmeyeceğini" söyledi.

Fransa ve diğer Batılı ülkelerdeki dergi ve gazetelerin zaman zaman ifade özgürlüğü bahanesiyle Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürler yayınlaması, İslam dünyasında yasaklara ve protestolara neden oluyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.