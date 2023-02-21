Fatih Altaylı bu ne demek?

Her geçen gün yeni bir skandala yeni bir manipülasyona imza atan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, geçtiğimiz günlerde Twittter'da Diyanet İşleri Başkanlığını hedef almıştı.

"Yahu siz gerçekten sapıksınız anladık da diyanet gibi bir kurumda ne işiniz var. Sapıklar. Gidin porno sektörüne girin. Atatürk'ün millete doğru düzgün din bilgisi verilsin diye kurduğu kurumu sapık muhayyileniz ile kirletmeyin." diyerek iğrenç bir paylaşımda bulunmuştu.

Yahu siz gerçekten sapıksınız anladık da diyanet gibi bir kurumda ne işiniz var. Sapıklar. Gidin porno sektörüne girin. Atatürk ün millete doğru düzgün din bilgisi verilsin diye kurduğu kurumu sapık muhayyileniz ile kirletmeyin. — Fatih Altayli ������ (@fatihaltayli) February 17, 2023

Altaylı'nın yaptığı bu paylaşımın ardından harekete geçen Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Yapılan suç duyurusunda şu ifadeler yer aldı;

Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkanlık ve çalışanlarına karşı hakaret ederek vatandaşları ve depremzedeleri Başkanlığa karşı kışkırttığı iddiası ile gazeteci Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulundu

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kuruluna yöneltilen, "Depremzede çocuklar evlat edinilebilir mi?" sorusuna verilen cevaba kasten suizanda bulunarak, sosyal medya hesabından Başkanlık ve personeline yönelik çok ağır hakaretlerde bulunduğu iddiası ile gazeteci Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Başkanlık I. Hukuk Müşaviri Selami Açan imzasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda, "Şüphelinin twitter sayfası üzerinden aşağılayıcı ifadelerle Başkanlığımız ve çalışanlarına karşı hakaret ederek vatandaşlarımızı ve depremzedelerimizi Başkanlığımıza karşı kışkırtmaya çalışması üzerine Başkanlığımızca suç duyurusunda bulunmak zorunluluğu hasıl olmuştur." denildi.

Dilekçede, Altaylı'nın, ülkemizin ve vatandaşlarının çok zor dönemlerden geçtiği bugünlerde Diyanet İşleri Başkanlığına ve devlet kuruluşlarına karşı algı ve dezenformasyon yoluyla, Din İşleri Yüksek Kuruluna sorulan bir soruya kurulun, dini bir konuya verdiği ilmi bir cevabı alıntılayarak Diyanet İşleri Başkanlığına ve personeline karşı aşağılayıcı, hakaretamiz söylemlerle saldırmasının Türk Ceza Kanunu anlamında suç teşkil ettiği ifade edildi.

Fatih Altaylı'nın, Diyanet İşleri Başkanlığına ve personeline karşı aşağılayıcı ve hakaret içerikli ifadeleriyle halkı tahrik edici, nefrete ve ayrımcılığa sürükleyecek şekildeki şikayete konu olan paylaşımda bulunmasının toplum nezdinde ve sosyal medyada büyük tepkiye yol açtığı ve halk arasında infiale sebep olduğu kaydedilen suç duyuru dilekçesinde, Altaylı hakkında, soruşturma ve kovuşturma başlatılarak, cezalandırılması talep edildi."





FATİH ALTAYLI BU NE DEMEK?



Diyanet İşleri Başkanlığının yapmış olduğu suç duyurusunun ardından Fatih Altaylı, "Diyanet İşleri Başkanlığı gibi Atatürk yadigarı bir kurumu kirletenler beni mahkemeye vermiş. Kendilerine yanıtımdır." ifadelerine yer vererek İnstagram üzerinden Kasımpaşa Spor'un logosunun yer aldığı bir paylaşımda bulundu.

KASIMPAŞA SPOR KULUBÜNDEN TWEETLİ PAYLAŞIM

Altaylı'nın bu paylaşımından saatler sonra Kasımpaşa Spor Kulübünün resmi Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Söz konusu paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

"Kasımpaşa Spor Kulübümüzün adı kullanılarak sahte hesaplar üzerinden güncel, siyasi konular içerisine çekilmek istenmektedir. Konuyla ilgili hukuki süreç kulübümüz tarafından takip edilmektedir. Kasımpaşa Spor Kulübünün tek amacı Türk sporuna hizmet etmektir. Kamuoyuna duyurulur." denerek bir paylaşım yapıldı.