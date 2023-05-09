Fatih Altaylı fena rezil oldu! İşaret ettiği bölgenin CHP'de olduğu ortaya çıktı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, sosyal medyada bir paylaşımda bulundu. Altaylı paylaşımında "Burası Bozburun körfezinde denize sıfır bir yer. Massi Ayağacı mevkisi. İnşaat yapmanın imkanı yok ama işini bilen her şeyi yapıyor. Bölge halkının şikayetlerine rağmen gelen jandarma sadece zabıt tutup gidiyor. Katliam sürüyor. Dur diyen olur mu! Zannetmiyorum ama bir umut işte " ifadelerini kullandı ve Çevre, Şehircilik Bakanlığı'nı da etiketleyerek hedef gösterdi.

BAKANLIK DEĞİL CHP'Lİ BELEDİYELERİN SORUMLULUĞUNDA!

Oysa söz konusu Bozburun mevkisindeki yapılaşmayla ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü'nün Fatih Altaylı'nın paylaştığı alanla ilgili bu yazıdan tam 2 ay önce CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi'ne ayrı ayrı "İmar Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde bölgedeki yapılaşmayla ilgili işlem yapılmasını" istenen resmî yazı gönderdiği belirlendi. Üstelik bu resmî yazıya rağmen iki CHP'li belediyenin de adım atmadığı da mecut durumda ortada.

BAKANLIK UYARDI CHP'Lİ BELEDİYELER DEVAM ETTİ!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 8 Mart 2023 2023 tarihli resmi yazısında Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi'ne "Söz konusu parselin Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde kalmaktadır." uyarısında bulunurken, aynı parselle ilgili yine "Datça Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında 'Marjinal Tarım Alanında' kalmaktadır. Alt Ölçek imar planı bulunmamaktadır." şeklinde de yapılaşmanın İmar Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde yasal olmadığına da dikkat çekildi.