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Fatih Altaylı'ya gözaltı şoku! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almıştı

Savcılıktan yapılan açıklamada, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle Fatih Altaylı hakkında re'sen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

AA21 Haziran 2025 Cumartesi 21:33 - Güncelleme:
Fatih Altaylı'ya gözaltı şoku! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almıştı
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Fatih Altaylı, YouTube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

SAVCILIK AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Altaylı hakkında, kendi ismiyle anılan YouTube sosyal medya kanalında dünkü yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Fatih Altaylı'nın, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne verilen talimat gereği bugün yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

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