İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Temmuz 2025 Perşembe / 5 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,5953
  • EURO
    46,55
  • ALTIN
    4315.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Fatih Altaylı hakim karşısına çıkacak... En az 5 yıl hapsi isteniyor
Güncel

Fatih Altaylı hakim karşısına çıkacak... En az 5 yıl hapsi isteniyor

YouTube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle tutuklanan Fatih Altaylı hakkında 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçundan 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Davanın ilk duruşması 3 Ekim'de görülecek.

AA31 Temmuz 2025 Perşembe 11:46 - Güncelleme:
Fatih Altaylı hakim karşısına çıkacak... En az 5 yıl hapsi isteniyor
ABONE OL

Fatih Altaylı "Cumhurbaşkanını tehdit" iddiasıyla 3 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin iddianame üzerindeki incelemesi tamamlandı.

Mahkemenin iddianameyi kabulünün ardından tensip zaptında, sanık Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Duruşmanın 3 Ekim'de Marmara Cezaevi Yerleşkesi'nin karşısındaki duruşma salonlarında yapılması kararlaştırıldı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "müşteki" olarak yer alıyor.

Fatih Altaylı'nın YouTube kanalından 20 Haziran'da yaptığı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldığı aktarılan iddianamede, söz konusu ifadelerin yer aldığı video çözümleme tutanağına göre, Altaylı'nın eyleminin Cumhurbaşkanı'na yönelik tehdit suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

İddianamede, söz konusu olayda video paylaşımının basın ve yayın yoluyla herkese açık şekilde yayınlandığına, içeriğin paylaşılmasının ardından geniş kitlelere ulaştığına dikkati çekilerek, soruşturma konusu eylemin "iletme kastı"yla gerçekleştirildiğinin tereddüde mahal bırakmayacak nitelikte açık olduğu vurgulandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AVUKATI ŞİKAYETÇİ OLDU

İddianamede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatının eylemden haberdar olmasının ardından 23 Haziran'da şikayetçi olduğu belirtildi.

Fatih Altaylı'nın, YouTube kanalındaki videoda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sorulan soruya, milletin daha önce hoşuna gitmeyen padişahları öldürdüğüne ve boğduğuna yönelik sözde tarihsel örnekle cevap verdiği, sonrasındaki sözleriyle de sözde örneğini pekiştirmeye çalıştığının" altı çizilen iddianamede, şüphelinin Cumhurbaşkanı'nın hayatına yönelik bir saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle tehdit suçu işlediği kaydedildi.

Altaylı hakkında "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istendi.

ÖNERİLEN VİDEO

Lüks teknelerin gözdesi oldular: Kayıkta gözleme mesaisi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.