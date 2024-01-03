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Fatih Altaylı hapis cezasına çarptırıldı

Fatih Altaylı, Galatasaray'ın taraftar grubu UltrAslan'ın yöneticisi Muzaffer Şirin'e yönelik ‘hakaret' suçundan 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

IHA3 Ocak 2024 Çarşamba 16:31 - Güncelleme:
Fatih Altaylı hapis cezasına çarptırıldı
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Altaylı'nın, Galatasaray'ın taraftar grubu UltrAslan'ın yöneticisi olduğu iddia edilen müşteki Muzaffer Şirin'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada geçtiğimiz aylarda karar çıktığı ortaya çıktı. İstanbul 22.Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Altaylı'yı 'zincirleme şekilde alenen hakaret' suçundan 7 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın sözlerinin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğunu, hakaret içerikli ifadelerin televizyon kanalının canlı yayınındaki programında ve köşe yazısında söylendiğini, sanığın kişilerin hukuki menfaatini hakaret ile daha önce de birçok defa ihlal ettiğine ilişkin, sanık hakkında kesinleşmiş veya ertelenmiş birçok mahkeme kararları bulunduğunu aktardı.

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