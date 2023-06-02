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Fatih Altaylı'dan hezimet isyanı: CHP kapatılsın müze yapılsın

Muhalefete yakınlığıyla bilinen ve algı dolu iddialarıyla gündeme gelen gazeteci Fatih Altaylı, CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde hezimeti sonrasında 'CHP'nin kapatılmasını' istedi. Altaylı, ''Atatürk'ün partisi kapatılır mı?' demeyin. Bu CHP'yi kapatmak ve 'Vakıf ya da müze' haline getirmek daha doğru olabilir. Bu CHP zaten Atatürk'ün CHP'si falan değil.' ifadelerini kullandı.

2 Haziran 2023 Cuma 20:24 - Güncelleme:
Fatih Altaylı'dan hezimet isyanı: CHP kapatılsın müze yapılsın
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Gazeteci Fatih Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyon hakkında ağız değiştirdi. Seçimlerden önce muhalefeti savunan Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bozguna uğraması sonrasında 'CHP'nin kapatılmasını' istedi.

'CHP KAPATILSIN MÜZE YAPILSIN'

"Atatürk yerinden kalksa, emin olun bu CHP'nin kapısına kilit vururdu." diyen Altaylı, "'Atatürk'ün partisi kapatılır mı?' demeyin. Bu CHP'yi kapatmak ve 'Vakıf ya da müze' haline getirmek daha doğru olabilir. Bu CHP zaten Atatürk'ün CHP'si falan değil." ifadelerini kullandı.

Altaylı köşe yazısının devamında, "Atatürk yattığı yerden kalksa diye başlayan cümleleriniz var ya, Atatürk yattığı yerden kalksa(Keşke), bugün ülkeyi yönetenlere bir dalardı ama bence önce işe CHP'den başlardı. İlk daldığı siz olurdunuz." diyerek muhalefeti hedef aldı.

PROVOKASYONA İMZA ATMIŞTI

Altaylı, 14 Mayıs seçim gecesinde, Recep Tayyip Erdoğan'dan yaklaşık 2 milyon 600 bin oy fark yiyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk turda kazanacağını öne sürmüş ve galeyana neden olmuştu. Altaylı yaşananlar sonrasında özür de dilememişti.

İkinci tur öncesi de provokasyonlarına devam eden Altaylı, AK Parti'nin seçimleri oy kullanan Suriyeliler sayesinde kazandığını ifade etmişti.

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