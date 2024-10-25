5 şehit verdiğimiz alçak saldırıyı Filistin'le ilişkilendiren Fatih Altaylı, resmen soykırımcı İsrail'in sözcülüğüne soyundu.

Terör saldırısını Türkiye'nin İsrail karşıtı politika yürütmesine ve Hamas'ı desteklemesine bağlayan Altaylı, "Siz bunlarla (İsrail) Hamas yüzünden didişiyorsunuz, bedelini biz ödüyoruz" sözleriyle yaşadığı hezeyanı gözler önüne serdi.

Sosyal medya kullanıcıları Altaylı'nın iğrenç ifadelerine sert tepki gösterdi.

Bazı vatandaşlar, Fatih Altaylı'nın teröristbaşı Abdullah Öcalan'la birlikte yemek yediği fotoğrafı paylaştı.