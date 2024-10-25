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Fatih Altaylı'dan skandal TUSAŞ açıklaması! PKK saldırısında İsrail sözcülüğü yaptı

Fatih Altaylı, PKK'lı teröristlerin TUSAŞ'a yönelik düzenledikleri terör saldırısına ilişkin skandal açıklamalarda bulundu. 5 şehit verdiğimiz terör saldırısını Filistin'e bağlayan Altaylı'ya çok sayıda tepki yağdı.

25 Ekim 2024 Cuma 13:21 - Güncelleme:
Fatih Altaylı'dan skandal TUSAŞ açıklaması! PKK saldırısında İsrail sözcülüğü yaptı
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5 şehit verdiğimiz alçak saldırıyı Filistin'le ilişkilendiren Fatih Altaylı, resmen soykırımcı İsrail'in sözcülüğüne soyundu.

Terör saldırısını Türkiye'nin İsrail karşıtı politika yürütmesine ve Hamas'ı desteklemesine bağlayan Altaylı, "Siz bunlarla (İsrail) Hamas yüzünden didişiyorsunuz, bedelini biz ödüyoruz" sözleriyle yaşadığı hezeyanı gözler önüne serdi.

Sosyal medya kullanıcıları Altaylı'nın iğrenç ifadelerine sert tepki gösterdi.

Bazı vatandaşlar, Fatih Altaylı'nın teröristbaşı Abdullah Öcalan'la birlikte yemek yediği fotoğrafı paylaştı.

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