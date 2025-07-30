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Fatih Altaylı'nın ''Air Tractor'' iddiaları yalanlandı... DMM: En etkili uçaklardan biri

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alan 'Orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan Air Tractor uçağının aslında tarımsal ilaçlama amacıyla tasarlandığı, sadece 150 litre su atma kapasitesi olduğu ve bu nedenle yangın söndürmede yetersiz kaldığı' şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

HABER MERKEZİ30 Temmuz 2025 Çarşamba 14:08 - Güncelleme:
Fatih Altaylı'nın ''Air Tractor'' iddiaları yalanlandı... DMM: En etkili uçaklardan biri
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya mecralarında ve yayınlarda "Orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan Air Tractor uçağının aslında tarımsal ilaçlama amacıyla tasarlandığı, sadece 150 litre su atma kapasitesi olduğu ve bu nedenle yangın söndürmede yetersiz kaldığı" şeklinde dile getirilen iddiaları yalanladı.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bazı sosyal medya mecralarında ve yayınlarda "Orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan Air Tractor uçağının aslında tarımsal ilaçlama amacıyla tasarlandığı, sadece 150 litre su atma kapasitesi olduğu ve bu nedenle yangın söndürmede yetersiz kaldığı" şeklinde dile getirilen iddialar, kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyondur.

Tarım ve Orman Bakanlığı envanterinde yer alan Air Tractor AT-802FF FireBoss modeli uçaklar, günümüzde Avrupa'da ve dünya genelinde yaygın şekilde kullanılan etkili yangın söndürme araçlarından biridir.

Uluslararası uygulamalara ve "Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Uygulama Esasları" tebliğine uygun biçimde kullanılan bu uçaklar, görev tanımına göre optimize edilmiş sistemlere sahiptir.

İlk modelleri tarımsal ilaçlama amacıyla üretilmiş olan bu uçaklar, 2000'li yıllarda yapısal değişikliklere gidilerek türbin motorlu hale getirilmiş, su taşıma kapasiteleri 3 bin 104 litreye çıkarılmış ve suya iniş-kalkış yapabilen float sistemleri entegre edilmiştir.

Bu tip uçaklar, düşük irtifada hassas su bırakma yeteneği ve zorlu arazi koşullarında operasyonel kabiliyetiyle orman yangınlarına karşı mücadelede güvenilir ve stratejik bir araç olarak kabul edilmektedir.

Vatandaşlarımızın doğru bilgiye ulaşabilmesi adına yetkili kurumların açıklamalarına itibar edilmesi büyük önem arz etmektedir.

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