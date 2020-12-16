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Fatih Altaylı'nın çirkin sözlerine tepki yağdı! Suç duyurusunda bulunacaklar

Gazeteci Fatih Altaylı, Suriyelileri yalan ve iftiralarla hedef gösterdi, devletin kurumlarını suçladı... Altaylı'nın, 'Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik' şeklindeki çirkin sözlerine tepki yağarken, Mülteci Hakları Derneği suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

16 Aralık 2020 Çarşamba 10:24 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 10:24
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Habertürk ekranlarında yayınlanan TekeTek programında konuşan Altaylı'nın sözleri, kamuoyunda tepkiye neden oldu. 'Türkiye'nin kaybedildiğini' belirten Altaylı'ya tepki yağdı.

Altaylı konuşmasında, 'Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik. 4 milyon askerle gelip Türkiye'yi esir almış gibi görünüyorlar.' şeklinde çirkin ve ırkçı ifadeler kullanarak provokasyona da imza attı.

YALAN VE İFTİRALAR HIZ KESMEDİ

Akla ziyan bir biçimde Türkiye'nin esir alındığını belirten Altaylı, Suriyelilerin hiçbir yükümlülüğü olmadığını, ve hiçbir şekilde hesap vermediği yalanlar sıraladı.

Altaylı, '4 milyon askerle gelip Türkiye'yi esir almış görünüyorlar.' sözleriyle, Suriyelileri 'düşman askeri' gibi göstermeye çalışarak yeni bir provokasyona imza attı.

Yalan söyleme konusunda hız kesmeyen Altaylı, 'Sokaklar Türk vatandaşlarına yasak şu an onlara değil. Ellerini kollarını sallayarak girip çıkabiliyorlar, kimse onlara bir şey sormuyor.' diyerek, ilgili kurumlara iftira attı.

DEVLETİN KURUMLARINI DA HEDEF ALDI

Altaylı, 'Suriyeliler istediği yere girip çıkıyor, bize yasak olan onlara değil, sağlık hizmetleri bize ücretli onlara değil' yalanının ardından, bakanları hedef aldı.

Altaylı, 'Buna karşı da bir şey yapılması lazım, Meclis kürsülerinden bağırmakla olmuyor bu işler. Eğer ortalıkta bu işlerle ilgilenen bir takım bakanlıklar varsa...' dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLAR

Altaylı'nın Suriyelileri hedef alan özellikle sosyal medyada tepkilere neden olurken, Mülteci Hakları Derneği konuyla ilgili olarak harekete geçti. Dernek, Altaylı'nın halkı kin ve düşmanlığa sevk eden, mültecileri açıkça hedef gösteren ve gerçeği yansıtmayan açıklamaları nedeniyle suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

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