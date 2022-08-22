Fatih Arslan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Aynaların daha önce ortamları ferahlatmak için kullanıldığını fakat şimdilerde daha çok dekoratif olarak tercih edildiğini vurgulayan Fatih Arslan, duvar kaplamalarında kullanılan çeşitli, farklı özellikleri olan konsol aynalarının çok farklı tasarımlara sahip olduğunu kaydetti.



Bunu dışında aynaların, saatli aynalar, makyaj aynaları ve baklava aynalar gibi çeşitlere sahip olduğunu aktaran Fatih Arslan, aynaların önemini söylemeye gerek olmadığını vurgulayarak, hayatın her parçasında insanın kendine baktığı bir vazgeçilmez bir gereç olduğunu belirtti.

Aynaların araba, ev, spor salonu ve iş yeri gibi bilumum yerlerde kullanılan önemli bir ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Arslan, aynaların yalnızca evlerde değil birçok alanda kullanıldığını söyleyerek, kuaförler, spor salonları, düğün salonları ve restoranların daha çok ayna kullandığını belirtti.

Fakat diğer işletmelerin de aynanın ortama kattığı şıklığı ve ferahlığı fark etmeye başladığını anlatan Arslan, 'Hatta manavlar bile dekorasyonlarında ayna kullanmaya başladılar. Bu durumdan oldukça hoşnutuz. Özellikle sosyal medyada sürekli aynada çekilen videolar hep trend haline gelmesi de ayrı bir şey diyebiliriz." ifadelerini kullandı.