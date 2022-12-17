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Fatih Bademci: Sıradaki projem film müziği

Müzik listelerindeki yükselişiyle dikkatleri üzerine çeken DJ Fatih Bademci rotasını sinemaya çevirdi. Başarılı müzisyen mesafeli yaklaştığı film müziği hazırlama fikrine artık sıcak baktığını, teklifleri değerlendireceğini açıkladı.

17 Aralık 2022 Cumartesi 11:43 - Güncelleme:
Fatih Bademci: Sıradaki projem film müziği
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"Starboy", "Blinding Lights" ve "Save Your Tears" gibi hit parçalara imza atan Grammy ödüllü şarkıcı The Weeknd'in James Cameron'ın gişe rekortmeni Avatar filminin ikincisi "Avatar: Suyun Yolu" için şarkı hazırladığını açıklaması müzik dünyasında büyük ses getirdi. Haber, yaptığı düzenlemeler ve sahne performansıyla adından söz ettiren DJ Fatih Bademci'ye de ilham oldu. Ünlü müzisyen de yakın dönemde bir film müziği yapmak istediğini duyurdu.

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEĞİM

Film müziği hazırlaması için teklifler aldığını ancak diğer projelerini aksatmamak için reddettiğini belirten Bademci şöyle konuştu: "The Weeknd yakından takip ettiğim müzisyenlerden. Onun bu çalışması beni de heyecanlandırdı. Film müziği hazırlamak uzun dönemli kariyer planlarım arasındaydı. Ama geldiğimiz noktada bunu öne çekmem gerektiğini hissettim. Müziğimin sinema salonlarında da yankılanması, hikayelere duygu ve değer katması fikri inanılmaz. Yapımcı dostlarımın tekliflerini değerlendireceğim. Kendime yakın bulduğum, inandığım hikayelere sahip projelerde yer alacağım."

SOUNDTRACK ALBÜM HAZIRLAYABİLİRİM

Kendini aynı zamanda bir sinefil olarak tanımlayan Fatih Bademci, "Sinema tıpkı müzik gibi benim için çok özel bir yerde" deyip ekledi: "Kendime zaman ayırdığım zamanlarda favori aktivitelerimden biri film izlemek. İyi bir sinema takipçisi olduğumu söyleyebilirim. Duyguları aktarmada film müziklerinin ne denli büyük rol oynadığını biliyorum. Bir soundtrack albümle kendimi bu alanda da göstermek istiyorum. Kendimi içinde hissedebileceğim, inandığım bir hikayenin içinde olmak için sabırsızlanıyorum."

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