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Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'dan Fatih Karagümrük için stat müjdesi

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Fatih Karagümrük'ün kuruluşunun 100. yılı olan 2026'da yeni stadına kavuşacağını duyurdu.

AA16 Mart 2025 Pazar 00:29 - Güncelleme:
Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'dan Fatih Karagümrük için stat müjdesi
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Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Turan, yarın oynanacak Kocaelispor maçında Fatih Karagümrük'e başarılar dilerken şu ifadeleri kullandı:

"Fatih Karagümrük'ümüz ve taraftarlarımızla, Kocaelispor maçı öncesi güzel bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Kulübümüzün 100. yılında Karagümrük'ümüz, 7 bin 680 seyirci kapasiteli, 46 bin metrekare inşaat alanıyla yeni stadına kavuşuyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle inşa edeceğimiz bu stat, kulübümüzün tarihi mirasına yakışır bir eser olacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a projeye olan destekleri için şükranlarımı sunuyorum."

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