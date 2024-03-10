Fatih Belediye Başkanı Turan yeni dönem projelerini tanıttı

Neslişah Sultan Kültür Merkezi'ndeki "Yerel Seçimler Proje Tanıtım Toplantısı"nda konuşan Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 yıl önce belediyeciliğe dair hayallerini gerçeğe dönüştürmesiyle yerel yönetimlerde farklı bir dönemin başladığını söyledi.

Turan, kendisinin de 25 yıldır yerel yönetimlerde olduğunu belirterek, Fatih'te görev yaptığı son 5 yılda, ilçenin tüm değerlerinin korunarak geleceğe taşınması amacıyla hareket ettiklerini anlattı.

Fatih'i daha yaşanılabilir ve konforlu bir ilçe haline getirmeyi hedeflediklerini kaydeden Turan, geçmiş dönemde 400 başarılı proje gerçekleştirdiklerini söyledi.

Turan, ilçenin değerlerine sahip çıkıp vatandaşların ihtiyaçlarına odaklanarak, "Dirençli ve Sürdürülebilir Fatih", "Erişilebilir Fatih", "Daha Güvenli Fatih", "Değerleriyle Gelişen Fatih", "Ekonomisiyle Büyüyen ve Gelişen Fatih", "Yenilikçi Fatih" ve ''Kapsayıcı ve Adil Fatih" başlıklı 7 ana ilke belirlediklerinin altını çizdi.

Mehmet Ergün Turan, yeni dönemde kentsel dönüşüm, yeşil alanlarının genişletilmesi, sosyal alanlarının artırılması, spor kompleksleri, kütüphane, tarihi bina onarımlarına yönelik projelerinin büyük çoğunluğu Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'un göreve gelmesiyle İBB işbirliğinde gerçekleştireceklerine vurgu yaptı.

Turan, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Hasdal'da inşa edilen yeni binaya taşınmasının ardından bu bölgeye önlerinde iş yerleri olan yaşam alanı kurmayı planladıklarını aktardı.

Tamamen İBB'nin yetki ve sorumluluğunda olduğunu söylediği Süleymaniye bölgesinde 5 yıldır çivi dahi çakılmadığını ifade eden Turan, rakibi CHP Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat'ı eleştirdi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı olan Polat'ın vadettiği bazı projeleri neden adaylıktan önce gerçekleştirmediğini sorgulayan Turan, şunları söyledi:

"Şimdi çıkmışlar, sanki İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısıymış gibi 'Onu yapacağız, bunu yapacağız.' diyor. 250 kat bütçen var, niye yapmadın bugüne kadar? İBB'nin en önemli 2 numaralı koltuğunda oturacaksınız, 5 yıl İstanbul'u yöneteceksiniz, kültürel miras falan hepsi size bağlı olacak, yeni gelmiş numarası yapacaksınız. Seçilirse Karagümrük Stadı'nı yapacakmış, niye yapmadın 5 yıldır?"

Turan'ın sunumunun ardından Fatih Belediye Meclis üyesi adayları tanıtıldı.